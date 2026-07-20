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Materské školy v Prievidzi bude od septembra navštevovať 954 detí
Mesto podľa hovorkyne podporuje rodiny už od narodenia dieťaťa.
Autor TASR
Prievidza 20. júla (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bude v školskom roku 2026/2027 navštevovať 954 detí. Po zápisoch prijalo 11 škôlok 247 nových budúcich škôlkarov, do MŠ bude chodiť aj 337 predškolákov. Prevádzku všetkých MŠ plánuje mesto napriek poklesu počtu detí zachovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Nižší počet zapísaných detí nie je špecifikom Prievidze. Ide o dlhodobý demografický trend, ktorý sa prejavuje na celom Slovensku,“ podotkla Beňadiková.
Ozrejmila, že mesto tento trend dlhodobo sleduje a pri plánovaní školských kapacít k nemu pristupuje zodpovedne. „Zároveň však zdôrazňuje, že všetky mestské MŠ zostávajú v prevádzke, aby bola aj naďalej zabezpečená kvalitná a dostupná predškolská výchova vo všetkých častiach mesta,“ doplnila.
Mesto podľa Beňadikovej podporuje rodiny už od narodenia dieťaťa. Priblížila, že samospráva zvýšila jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa na 150 eur a zároveň vytvára podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života. „Prievidza patrí medzi mestá, ktoré umiestňujú do MŠ aj deti mladšie ako tri roky, ak to kapacity umožňujú. Rodičom je zároveň k dispozícii aj sociálna služba v podobe mestských detských jaslí,“ konkretizovala a spomenula tiež investície do nájomných bytových domov, rekonštrukcií verejných priestorov, výstavby ihrísk a športovísk.
„Podpora materských a základných škôl nie je len o kapacitách. Mesto dlhodobo investuje do modernizácie budov, obnovy vybavenia, rozvoja pedagogických zamestnancov aj zavádzania moderných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sa zároveň pravidelne zapájajú do národných aj medzinárodných projektov,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.
Súčasťou poskytovaných služieb je od nadchádzajúceho školského roka podľa nej aj zabezpečenie bezlepkovej stravy pre deti, väčšina škôlok je zapojená do projektu Dajme spolu gól, predškoláci zase pravidelne absolvujú korčuliarsky kurz na zimnom štadióne aj plavecký výcvik. „MŠ na Nábreží sv. Cyrila je zapojená do projektu Minibasket, ďalšie školy ponúkajú napríklad základy gymnastiky či ďalšie pohybové aktivity podľa svojho zamerania. MŠ na Ulici A. Mišúta zas ponúka deťom pravidelné saunovanie priamo vo svojich priestoroch,“ dodala s tým, že mesto zároveň podporuje rozvoj detí aj mimo materských škôl prostredníctvom aktivít Centra voľného času, kultúrnych podujatí a ďalších programov určených pre najmenších.
„Nižší počet zapísaných detí nie je špecifikom Prievidze. Ide o dlhodobý demografický trend, ktorý sa prejavuje na celom Slovensku,“ podotkla Beňadiková.
Ozrejmila, že mesto tento trend dlhodobo sleduje a pri plánovaní školských kapacít k nemu pristupuje zodpovedne. „Zároveň však zdôrazňuje, že všetky mestské MŠ zostávajú v prevádzke, aby bola aj naďalej zabezpečená kvalitná a dostupná predškolská výchova vo všetkých častiach mesta,“ doplnila.
Mesto podľa Beňadikovej podporuje rodiny už od narodenia dieťaťa. Priblížila, že samospráva zvýšila jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa na 150 eur a zároveň vytvára podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života. „Prievidza patrí medzi mestá, ktoré umiestňujú do MŠ aj deti mladšie ako tri roky, ak to kapacity umožňujú. Rodičom je zároveň k dispozícii aj sociálna služba v podobe mestských detských jaslí,“ konkretizovala a spomenula tiež investície do nájomných bytových domov, rekonštrukcií verejných priestorov, výstavby ihrísk a športovísk.
„Podpora materských a základných škôl nie je len o kapacitách. Mesto dlhodobo investuje do modernizácie budov, obnovy vybavenia, rozvoja pedagogických zamestnancov aj zavádzania moderných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sa zároveň pravidelne zapájajú do národných aj medzinárodných projektov,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.
Súčasťou poskytovaných služieb je od nadchádzajúceho školského roka podľa nej aj zabezpečenie bezlepkovej stravy pre deti, väčšina škôlok je zapojená do projektu Dajme spolu gól, predškoláci zase pravidelne absolvujú korčuliarsky kurz na zimnom štadióne aj plavecký výcvik. „MŠ na Nábreží sv. Cyrila je zapojená do projektu Minibasket, ďalšie školy ponúkajú napríklad základy gymnastiky či ďalšie pohybové aktivity podľa svojho zamerania. MŠ na Ulici A. Mišúta zas ponúka deťom pravidelné saunovanie priamo vo svojich priestoroch,“ dodala s tým, že mesto zároveň podporuje rozvoj detí aj mimo materských škôl prostredníctvom aktivít Centra voľného času, kultúrnych podujatí a ďalších programov určených pre najmenších.