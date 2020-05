Materské školy v Žiline prijímajú prihlášky do 15. mája

Žilina 1. mája (TASR) – Materské školy v Žiline budú tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí v termíne od 11. do 15. mája. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa zápis uskutoční online, bez osobnej návštevy materskej školy. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



"Postačí, ak zákonní zástupcovia vyplnia online prihlášku na internetovej stránke školy a podpísanú - naskenovanú či vyfotografovanú - ju elektronicky pošlú na jej e-mail. Informáciu o preberaní alebo zasielaní rozhodnutí o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejnia materské školy na svojich internetových stránkach koncom mája," priblížil hovorca.



Elektronické žiadosti o prijatie zverejnia materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v termíne od 30. apríla na svojich internetových stránkach. Ak by zákonní zástupcovia nemohli poslať prihlášku elektronicky, podľa Miškovčíka sa môžu s konkrétnou materskou školou dohodnúť na osobnom doručení. Je však potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia a čas od 8.00 h do 16.00 h.



Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa pri zápise nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spolu s údajom o povinnom očkovaní. Doručiť ho však bude potrebné dodatočne. "Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa prijmú len na adaptačný pobyt. Rovnako v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebudú školy vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," doplnil hovorca. Ak však zákonní zástupcovia potvrdenia nepredložia dodatočne ani v lehote do času vydávania rozhodnutia, dieťa prijmú len na diagnostický pobyt.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 26 materských škôl, ktoré navštevuje 2304 detí.