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Materskú školu v Štefultove plánuje mesto zrekonštruovať
Predmetom rekonštrukcie v odhadovanej hodnote približne 150.000 eur bez DPH majú byť stavebné úpravy, elektroinštalácia, a tiež vybudovanie kanalizačných rozvodov a žumpy.
Autor TASR
Banská Štiavnica 10. júla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica plánuje zrekonštruovať budovu materskej školy v mestskej časti Štefultov. Aktuálne hľadá prostredníctvom verejnej súťaže zhotoviteľa rekonštrukcie. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom rekonštrukcie v odhadovanej hodnote približne 150.000 eur bez DPH majú byť stavebné úpravy, elektroinštalácia, a tiež vybudovanie kanalizačných rozvodov a žumpy. Záujemcovia môžu svoju ponuky predkladať do 28. júla.
Primátorka Nadežda Babiaková ozrejmila, že na rekonštrukciu mesto vyčlenilo prostriedky z vlastného rozpočtu. Ide podľa jej slov o rodičmi vyhľadávanú materskú školu v prírodnom prostredí, ktorá sídli v staršom rodinnom dome so záhradou. Navštevuje ju viac ako 20 detí.
Najnevyhnutejšia obnova objektu si podľa Babiakovej vyžiada približne 300.000 eur. Prvú etapu, na ktorú aktuálne hľadajú zhotoviteľa, chcú stihnúť ešte tento rok, pričom prevádzku zariadenia plánujú presunúť počas stavebných prác na iné pracovisko. Babiaková dodala, že na ďalšie rekonštrukčné práce budú hľadať zdroje v budúcoročnom rozpočte mesta.
Predmetom rekonštrukcie v odhadovanej hodnote približne 150.000 eur bez DPH majú byť stavebné úpravy, elektroinštalácia, a tiež vybudovanie kanalizačných rozvodov a žumpy. Záujemcovia môžu svoju ponuky predkladať do 28. júla.
Primátorka Nadežda Babiaková ozrejmila, že na rekonštrukciu mesto vyčlenilo prostriedky z vlastného rozpočtu. Ide podľa jej slov o rodičmi vyhľadávanú materskú školu v prírodnom prostredí, ktorá sídli v staršom rodinnom dome so záhradou. Navštevuje ju viac ako 20 detí.
Najnevyhnutejšia obnova objektu si podľa Babiakovej vyžiada približne 300.000 eur. Prvú etapu, na ktorú aktuálne hľadajú zhotoviteľa, chcú stihnúť ešte tento rok, pričom prevádzku zariadenia plánujú presunúť počas stavebných prác na iné pracovisko. Babiaková dodala, že na ďalšie rekonštrukčné práce budú hľadať zdroje v budúcoročnom rozpočte mesta.