Materskú školu vo Veľkých Bieliciach pre zlú situáciu uzatvorili

Partizánske 30. novembra (TASR) - Materská škola (MŠ) na Topoľovej ulici v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice zostala zatvorená. Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach na základe pozitívnych testov na nový koronavírus všetkých tamojších kuchárok. Informoval o tom v utorok primátor Jozef Božik.



Rovnako pre výskyt ochorenia COVID-19 zostane zatvorená aj MŠ na Obuvníckej ulici, a to od 1. decembra. Deti zamestnancov nemocnice budú môcť chodiť do MŠ na Makarenkovej ulici. Do 6. decembra je kompletne zatvorená i Základná škola Radovana Kaufmana.



"Situácia s epidémiou sa zhoršuje. V nemocnici máme v súčasnosti hospitalizovaných 50 pacientov, z toho traja sú na umelej pľúcnej ventilácii," priblížil primátor.