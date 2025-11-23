Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MatFyz Connections predstaví výsledky vedcov

Tento ročník bude výnimočný aj tým, že si fakulta pripomína 45. výročie svojho vzniku.

Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Výsledky vedcov z matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky, ako aj 45 rokov existencie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pripomenie konferencia MatFyz Connections. Cieľom druhého ročníka, ktorý sa na fakulte uskutoční v stredu (26. 11.), je vytvoriť nové vedecko-výskumné prepojenia medzi pracoviskami, výskumnými skupinami a komerčnou sférou. TASR o tom informovala Kristína Malinovská z FMFI.

Podujatie je príležitosťou podeliť sa o vedecké výsledky, inšpirovať sa výskumom kolegov a nadviazať nové kontakty naprieč odbormi. Okrem prezentácií domácich pracovníkov a doktorandov konferencia ponúkne aj prednášky pozvaných hostí a spoločné diskusie k témam, ktoré presahujú hranice jednotlivých pracovísk,“ priblížila FMFI UK.

Tento ročník bude výnimočný aj tým, že si fakulta pripomína 45. výročie svojho vzniku. „V rámci konferencie bude vytvorený priestor na spomienky, históriu fakulty a budúce smerovanie FMFI, reflexiu aj pohľad dopredu,“ doplnila fakulta. Dodala, že kultúrny program obohatí vystúpenie folklórneho súboru.
