Matica slovenská buduje novú bibliotéku

Martin 5. augusta (TASR) - Matica slovenská (MS) buduje v sídelnej budove v Martine novú bibliotéku. Špecializovaná inštitučná knižnica podľa hovorkyne MS Veroniky Matuškovej historicky nadväzuje na matičnú bibliotéku, ktorá bola pevnou súčasťou ustanovizne od jej vzniku v roku 1863 až do roku 2000.



Iniciátorom vybudovania novej bibliotéky je riaditeľ Archívu MS Pavol Madura. "Bibliotéka MS má za cieľ kompenzovať ustanovizni stratu Slovenskej národnej knižnice. Vznikne scelením príručných knižníc odborných a vedeckých pracovísk MS pod jednu strechu. Hodnotným doplnkom knižnice pre bádateľskú verejnosť bude bohatá zbierka krajanských periodík z Krajanského múzea MS a exilová knižnica, dnes uložená v Dome MS v Žiline," uviedol riaditeľ archívu.



Do bibliotéky zaradia knihy Archívu MS, Slovenského literárneho ústavu MS, Slovenského historického ústavu MS, Strediska národnostných vzťahov MS a Krajanského múzea MS. "Jej špecializáciou bude oblasť histórie so zameraním na dejiny MS, slovenského národa a Slovenska, archívnictva, pomocných vied historických, literárnej vedy, krajanskej problematiky, národnostných vzťahov, ako aj vydavateľské dielo MS. K dispozícii budú tiež encyklopedické diela, odborné periodiká, edície vedeckých zborníkov, biografie, cudzojazyčné a iné slovníky, no aj tradičná slovenská beletria," uviedla Matušková.



Doplnila, že bibliotéka vzniká vo veľkoplošnom priestore na prízemí druhej historickej budovy MS, ktorý sa po prebúraní priečky dvoch doterajších kancelárií vrátil do pôvodného stavu. "Práve tu v roku 1924 naplánoval projektant budovy Ján Palkovič študovňu. V súčasnosti sú dokončené stavebné práce a umiestnená časť regálového nábytku z inventára MS. Matičná bibliotéka bude verejnosti slúžiť prezenčným spôsobom po zaevidovaní všetkých knižničných jednotiek," dodala hovorkyňa MS.