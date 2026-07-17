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Matica slovenská chystá 2. ročník Medzinárodného krajanského festivalu
V bohatom sprievodnom programe budú pripravené atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice MS.
Autor TASR
Martin 17. júla (TASR) - Areál sídelnej budovy Matice slovenskej (MS) v Martine sa na rozhraní júla a augusta (30. 7. až 2. 8.) stane dejiskom Medzinárodného krajanského festivalu. Ako informovala hovorkyňa MS Laura Hancová, druhý ročník festivalu nadväzuje na vlaňajší úspešný začiatok tohto podujatia a potvrdzuje jeho ambíciu stať sa významným miestom stretávania Slovákov bez ohľadu na to, kde žijú.
„Festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska,“ poznamenala Hancová.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok 31. júla. Súčasťou programu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov.
Nasledujúci deň bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. „Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ priblížila Hancová.
V bohatom sprievodnom programe budú pripravené atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice MS.
Organizátorom podujatia je Matica slovenská v spolupráci s mestom Martin a ďalšími partnermi. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
„Festival opäť vytvorí priestor na prepájanie slovenských komunít zo zahraničia s domácim prostredím. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska,“ poznamenala Hancová.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok 31. júla. Súčasťou programu bude diskusia s krajanskými účastníkmi, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom a večerný koncert Legendy slovenských pódií - Večer nestarnúcich hitov.
Nasledujúci deň bude patriť rodinám, folklóru a hudbe. „Dopoludnia sa predstavia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a obľúbené predstavenie Zahrajko a Myška Eliška. Popoludní festival ovládnu vystúpenia krajanských telies zo zahraničia, ktoré vyvrcholia slávnostným galaprogramom. Večerný program doplní koncert skupiny Hrdza a vystúpenie SKUS Pivnica zo Srbska,“ priblížila Hancová.
V bohatom sprievodnom programe budú pripravené atrakcie pre rodiny s deťmi, stánky ľudových remesiel, občerstvenie a výstava šatnice MS.
Organizátorom podujatia je Matica slovenská v spolupráci s mestom Martin a ďalšími partnermi. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.