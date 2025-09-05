< sekcia Regióny
Matica slovenská chystá konferenciu o druhej vlne národného obrodenia
Symbolickým vyvrcholením dvojdňového podujatia bude slávnostné odhalenie busty Janka Bulíka v piatok (12. 9.) popoludní pred druhou budovou Matice slovenskej v Aleji národných dejateľov.
Autor TASR
Martin 5. septembra (TASR) - Medzinárodný charakter bude mať blížiaca sa vedecká konferencia k druhej vlne národného obrodenia, ktorú 11. a 12. septembra usporiada v Martine Matica slovenská (MS). Ako informovala hovorkyňa MS Laura Hancová, konferencia je spojená so VI. kongresom matíc a inštitúcií slovanských národov, pričom sa uskutoční pri príležitosti 230. výročia narodenia etnografa, historika, básnika a zakladateľa vedeckej slavistiky Pavla Jozefa Šafárika.
Podujatie začne vo štvrtok (11. 9.) medzinárodnou konferenčnou časťou, na ktorej sa predstavia účastníci zo Slovenska, Česka, Srbska, Slovinska, Čiernej Hory, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín. O deň neskôr bude pokračovať slovenská konferenčná časť. „Tá bude zameraná na reflexiu osobností druhej vlny národného obrodenia, medzi nimi Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Tomášika, Martina Hamuljaka, Karola Kuzmányho či Adolfa Dobrianskeho a ich medzinárodný význam pre slovanskú integráciu, kultúru a vedu,“ priblížila Hancová.
Symbolickým vyvrcholením dvojdňového podujatia bude slávnostné odhalenie busty Janka Bulíka v piatok (12. 9.) popoludní pred druhou budovou Matice slovenskej v Aleji národných dejateľov. „Bulík bol významný národovec, zakladateľ Matice slovenskej v Juhoslávii a aktívny bojovník proti fašizmu,“ poznamenala Hancová.
Dodala, že odhalenie busty predstavuje symbolické vyvrcholenie tohtoročných krajanských a medzinárodných aktivít Slovákov vrátane veľkého medzinárodného krajanského festivalu, ktorý sa konal v auguste v rámci roka zahraničných Slovákov.
Podujatie začne vo štvrtok (11. 9.) medzinárodnou konferenčnou časťou, na ktorej sa predstavia účastníci zo Slovenska, Česka, Srbska, Slovinska, Čiernej Hory, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín. O deň neskôr bude pokračovať slovenská konferenčná časť. „Tá bude zameraná na reflexiu osobností druhej vlny národného obrodenia, medzi nimi Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Tomášika, Martina Hamuljaka, Karola Kuzmányho či Adolfa Dobrianskeho a ich medzinárodný význam pre slovanskú integráciu, kultúru a vedu,“ priblížila Hancová.
Symbolickým vyvrcholením dvojdňového podujatia bude slávnostné odhalenie busty Janka Bulíka v piatok (12. 9.) popoludní pred druhou budovou Matice slovenskej v Aleji národných dejateľov. „Bulík bol významný národovec, zakladateľ Matice slovenskej v Juhoslávii a aktívny bojovník proti fašizmu,“ poznamenala Hancová.
Dodala, že odhalenie busty predstavuje symbolické vyvrcholenie tohtoročných krajanských a medzinárodných aktivít Slovákov vrátane veľkého medzinárodného krajanského festivalu, ktorý sa konal v auguste v rámci roka zahraničných Slovákov.