Matica slovenská odhalila bustu A. Dubčeka v Aleji dejateľov v Martine

Martin 4. augusta (TASR) – Bustu slovenského politika Alexandra Dubčeka odhalili v stredu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v Aleji dejateľov pred druhou historickou budovou Matice slovenskej (MS) v Martine.



"Ďakujem za úctu k práci môjho otca. Celý jeho život bol obetavosť, ako on hovoril, pre dôstojný život človeka. To bol jeho cieľ. Nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní a darilo sa im. Otec bol toho názoru a takisto aj ja, že národné cítenie neznamená nenávisť a nepriateľstvo. On si uctieval národovcov a slušných ľudí v každom národe. Veď to dáva ľudí dohromady," povedal syn Alexandra Dubčeka Pavol.



Matičné podujatie pod jeho záštitou zavŕšilo Rok Alexandra Dubčeka 2021. "MS ho dnes symbolicky včlenila medzi najvýznamnejších dejateľov a činovníkov slovenského národa. Ale predovšetkým chcem zdôrazniť, že je to veľká pocta aj jeho kultúrnej činnosti. Lebo Dubček je vnímaný ako politik a štátnik. Ale zabúda sa na jeho kultúrny a spoločenský presah. Bol čestným členom MS a veľmi aktívne sa o ňu zaujímal. V 60. rokoch 20. storočia práve on prinavrátil MS naspäť do vedeckého, kultúrneho života vtedajšej Československej republiky. Keďže dobre vieme, že bola v 50. rokoch perzekvovaná. A práve Dubček návštevou z augusta 1963 akoby symbolicky umožnil nadýchnuť sa našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni," podotkol predseda MS Marián Gešper.



Bronzovú bustu Alexandra Dubčeka od sochára Tomáša Polonského odhalili v pamätný Deň MS. "Dubček navštívil MS v rokoch 1963 a 1992. Naša ustanovizeň mu v roku 1968 udelila čestné členstvo, ktoré v jej histórii získalo len niekoľko osobností. Jeho zásluhy a odkaz pre slovenský národ budú právom zhmotnené v buste pred významnou národnou kultúrnou pamiatkou," dodal Gešper.