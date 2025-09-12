< sekcia Regióny
Matica slovenská odhalila bustu Jána Bulíka v Aleji dejateľov
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) vo svojom príhovore zdôraznil, že pripomenutie si pamiatky Bulíka je zároveň vzdaním holdu všetkým, ktorí sa zaslúžili o zachovanie národnej hrdosti.
Autor TASR
Martin 12. septembra (TASR) - Bustu národovca a zakladateľa Matice slovenskej v Juhoslávii Jána Bulíka odhalili v piatok v Aleji dejateľov pred druhou historickou budovou Matice slovenskej (MS) v Martine. Podľa predsedu MS Mariána Gešpera je Bulík prvým zahraničným Slovákom, ktorého busta bola umiestnená v matičnej aleji.
„Ján Bulík síce žil drvivú väčšinu svojho života mimo Slovenska, ale predsa len aj on je členom a príslušníkom nášho slovenského národa. Jeho osobnostný vklad do našich dejín je prinajmenšom taký istý, ako napríklad vklad Martina Rázusa či Štefana Krčméryho. Teraz prvýkrát tento zahraničný Slovák bude mať ako predstaviteľ našich krajanov bustu medzi našimi národnými dejateľmi,“ uviedol Gešper.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) vo svojom príhovore zdôraznil, že pripomenutie si pamiatky Bulíka je zároveň vzdaním holdu všetkým, ktorí sa zaslúžili o zachovanie národnej hrdosti. „Vzdávame hold tým, ktorí bojovali za slovenský jazyk, za našu kultúru, za našu slobodu. Ich odkaz nás zaväzuje k tomu, aby sme nikdy nedovolili, aby sa slovenský hlas stratil,“ poznamenal Raši.
Vyslovil želanie, aby busta Bulíka bola nielen symbolom vďaky a úcty, ale aj pripomienkou, že odvaha, vlastenectvo a vernosť národu sú hodnoty, ktoré musíme niesť všetci ďalej. „Nech je Matica slovenská naďalej miestom, kde sa tieto hodnoty budú chrániť, rozvíjať a odovzdávať ďalším generáciám,“ dodal Raši.
Maticu slovenskú v Juhoslávii založili v roku 1932 v čisto slovenskej obci Báčsky Petrovec. Vo vtedajšej Juhoslávii vtedy žilo približne 150.000 obyvateľov slovenskej a českej národnosti. Bulík sa stal jej prvým predsedom. Rodák z vojvodinskej Kovačice bol po nemeckej okupácii Juhoslávie v júli 1941 zatknutý. Po výsluchoch vo Viedni a v Prahe ho poslali do nacistického koncentračného tábora Mauthausenu, kde 30. januára 1942 vo veku 45 rokov zahynul.
