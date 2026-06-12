Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Regióny

Matica slovenská otvorila v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava Odkaz štúrovskej generácie v sídelnej budove MS v Martine je súčasťou projektu Dvojstoročnice generácie mladších štúrovcov narodených v rokoch 1822 - 1826.

Autor TASR
Martin 12. júna (TASR) - Matica slovenská (MS) otvorila v piatok v Martine výstavu Odkaz štúrovskej generácie, venovanú mladšej štúrovskej generácii. Súčasťou podujatia bolo i slávnostné odhalenie busty Viliama Paulinyho-Tótha v Aleji národných dejateľov pred sídelnou budovou MS pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Laura Hancová.

Výstava Odkaz štúrovskej generácie v sídelnej budove MS v Martine je súčasťou projektu Dvojstoročnice generácie mladších štúrovcov narodených v rokoch 1822 - 1826, ktorých jubileá si pripomíname v rokoch 2022 - 2026. „Predstavuje osobnosti, ktoré svojou literárnou, kultúrnou, vedeckou, politickou a národnobuditeľskou činnosťou výrazne ovplyvnili vývoj slovenského národného života v 19. storočí a podieľali sa na formovaní modernej slovenskej spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa MS.

Zdôraznila, že osobitná pozornosť je pri príležitosti 200. výročia narodenia venovaná Viliamovi Paulinymu-Tóthovi, významnému predstaviteľovi štúrovskej generácie, politikovi, publicistovi a organizátorovi národného života. Pauliny-Tóth zároveň patril k zakladateľom MS a k jej prvým vedúcim predstaviteľom. MS vyhlásila rok 2026 za Rok Viliama Paulinyho-Tótha.

Mnohí z predstavených štúrovcov sú neoddeliteľne spätí s Martinom ako centrom slovenského národného života a viacerí z nich odpočívajú na Národnom cintoríne,“ dodala Hancová s tým, že podujatie bolo súčasťou osláv 165. výročia prijatia Memoranda národa slovenského a sprievodného programu Roka Viliama Paulinyho-Tótha.
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná