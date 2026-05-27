Matica slovenská si v Bratislave pripomenie výročie úmrtia Janka Kráľa
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Matica slovenská si pripomenie 150. výročie úmrtia Janka Kráľa a odhalí pamätnú tabuľu venovanú bratislavskému pôsobeniu štúrovcov. Pri tejto príležitosti v stredu organizuje v Bratislave multižánrové podujatia so štúrovskou tematikou. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice slovenskej Laura Hancová.
Prvé podujatie bude pozostávať z odhalenia pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi a jeho druhom, medzi ktorých patril aj Janko Kráľ, na múre areálu Základnej školy (ZŠ) Mudroňova. Práve v jej okolí štúrovci podnikali svoje slávne vychádzky a výlety. Osadenie spomínanej tabule inicioval riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Michal Bada. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční o 14.00 h v areáli ZŠ Mudroňova za prítomnosti protokolárnych hostí.
O 18.00 h sa uskutoční multižánrové podujatie iniciované Kulturologicko-filozofickým odborom Matice slovenskej a Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia úmrtia Janka Kráľa. Program bude pozostávať z umeleckého prednesu Michala Osúcha, premietania filmu z matičnej produkcie, prednášok a príhovorov kulturológov a literárnych vedcov Júliusa Lomenčíka, Dalimíra Hajka a ďalších, výstavy koncipovanej Ladislavom Skrakom, ako aj z prednášky Michala Badu o pôsobení štúrovcov v Bratislave a jej okolí.
Cieľom multižánrového podujatia je atraktívne prepojenie odbornej, vedeckej, umeleckej a osvetovej činnosti v kontexte odkazu štúrovcov a ich pôsobenia v Bratislave a jej okolí. Podujatie zároveň pripomína aj 190. výročie výstupu štúrovcov na Devín.
V sobotu (23. 5.) uplynulo 150 rokov od úmrtia slovenského národného buditeľa, romantického štúrovského básnika a organizátora príbeľskej protifeudálnej vzbury Janka Kráľa, nazývaného aj „syn sveta“ či „básnik-búrlivák“.
