Matica slovenská si výstavou pripomína 210. výročie narodenia Ľ. Štúra
Hlavnými spoluorganizátormi podujatia boli predsedovia výtvarného a kulturologicko-filozofického odboru MS Ladislav Skrak a Lukáš Perný.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Protokolárnym podujatím a vernisážou multižánrovej výstavy Ľudovít Štúr: Dielo, pocta & portrét 2 si Matica slovenská (MS) pripomenula v pondelok (27. 10.) 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Hlavnými spoluorganizátormi podujatia boli predsedovia výtvarného a kulturologicko-filozofického odboru MS Ladislav Skrak a Lukáš Perný.
„Pred podujatím si účastníci vypočuli prednášku bývalého riaditeľa Slovenského národného múzea Pavla Komoru, ktorý verejnosti predstavil ním organizované výstavy k tematike výtvarných a fotografických diel Štúra a štúrovcov,“ priblížil Perný.
Výstava obsahuje vzácne faksimile, výtvarné diela (busty, sochy, plastiky), medailovú tvorbu, fotografie pamätníkov, mince, bankovky, známky, ale aj samotné originálne vydania kníh Ľudovíta Štúra a národných dejateľov 19. storočia. „Je medzi nimi napríklad ruský preklad Štúrovho diela Slovanstvo a svet budúcnosti vydaný v Moskve roku 1867 či knihy Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika z rokov 1833 a 1842,“ doplnil Perný.
Na výstave sú takisto prezentované diela Jána Kulicha, Mariána Polonského, Ladislava Snopeka, Jozefa Kostku, Martiny Kvašňovskej, Marty Chabadovej, Petra Michala Bohúňa či Stanislava Harangozóa. Multižánrová výstava potrvá do konca roka 2025.
