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Matica slovenská v Bratislave vzdá poctu symbolistom Kraskovi a Royovi
Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (1876 - 1958), patril k priekopníkom slovenskej moderny, bol básnikom, prekladateľom, ale aj prozaikom, chemickým inžinierom a politikom.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Matica slovenská (MS) si na piatkovom podujatí s názvom „Pocta symbolistom“ pripomenie 150. výročie narodenia spisovateľa Ivana Kraska a takisto 90. výročie úmrtia Vladimíra Roya. „Medzi potvrdenými hosťami sú kulturológ Jozef Leikert, recitátorka a herečka Eva Mária Chalupová, recitátor Michal Osúch, pozvaní boli aj ďalší literárni kritici a básnici,“ informovala TASR hovorkyňa MS Laura Hancová.
Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (1876 - 1958), patril k priekopníkom slovenskej moderny, bol básnikom, prekladateľom, ale aj prozaikom, chemickým inžinierom a politikom. „Prvé dielo publikoval v Slovenských pohľadoch pod pseudonymom Janko Cigáň, druhý pseudonym Ivan Krasko mu pomohol vymyslieť Svetozár Hurban Vajanský pod inšpiráciou rodiska Kraskovo,“ uvádza MS k umelcovi, na ktorého tvorbu mali vplyv francúzski symbolisti, jeho najznámejšie dielo je Nox et solitudo.
Vladimír Roy (1885 - 1936), rovnako ovplyvnený symbolizmom, ale aj impresionizmom, bol slovenský básnik, prekladateľ, vnuk spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana. „Ovládal šesť jazykov, pričom do slovenčiny preložil Byrona, Poea, Shakespeara, Wildea, Dumasa, Rilkeho, Heineho, Goetheho či Mór Jókaia. Podobne ako u Kraska, aj v Royovej poézii sa vyskytujú motívy smútku, bolesti, hrôzy, samoty a noci,“ pripomína Matica slovenská. Medzi básnikove diela patria zbierky Keď zmiznú hmly, Rosou a tŕním či Peruťou sudba máva. Zomrel v mladom veku v sanatóriu v Novom Smokovci.
Podujatie, ktoré vzdá poctu básnikom symbolizmu, organizuje Slovenský literárny ústav MS, jej Kulturologicko-filozofický odbor a Spoločnosť Ladislava Novomeského. Ako ďalej avizujú organizátori, súčasťou podujatia v bratislavskom Dome Matice slovenskej so začiatkom o 16.00 h, bude aj možnosť prehliadky novej výstavy Výtvarná Matica II. v Galérii MS.
Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (1876 - 1958), patril k priekopníkom slovenskej moderny, bol básnikom, prekladateľom, ale aj prozaikom, chemickým inžinierom a politikom. „Prvé dielo publikoval v Slovenských pohľadoch pod pseudonymom Janko Cigáň, druhý pseudonym Ivan Krasko mu pomohol vymyslieť Svetozár Hurban Vajanský pod inšpiráciou rodiska Kraskovo,“ uvádza MS k umelcovi, na ktorého tvorbu mali vplyv francúzski symbolisti, jeho najznámejšie dielo je Nox et solitudo.
Vladimír Roy (1885 - 1936), rovnako ovplyvnený symbolizmom, ale aj impresionizmom, bol slovenský básnik, prekladateľ, vnuk spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana. „Ovládal šesť jazykov, pričom do slovenčiny preložil Byrona, Poea, Shakespeara, Wildea, Dumasa, Rilkeho, Heineho, Goetheho či Mór Jókaia. Podobne ako u Kraska, aj v Royovej poézii sa vyskytujú motívy smútku, bolesti, hrôzy, samoty a noci,“ pripomína Matica slovenská. Medzi básnikove diela patria zbierky Keď zmiznú hmly, Rosou a tŕním či Peruťou sudba máva. Zomrel v mladom veku v sanatóriu v Novom Smokovci.
Podujatie, ktoré vzdá poctu básnikom symbolizmu, organizuje Slovenský literárny ústav MS, jej Kulturologicko-filozofický odbor a Spoločnosť Ladislava Novomeského. Ako ďalej avizujú organizátori, súčasťou podujatia v bratislavskom Dome Matice slovenskej so začiatkom o 16.00 h, bude aj možnosť prehliadky novej výstavy Výtvarná Matica II. v Galérii MS.