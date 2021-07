Matičná výstava pripomína kultúrnu misiu medzi krajanmi v Amerike

Bratislava 22. júla (TASR) - Hviezdoslavovo námestie v Bratislave je miestom panelovej výstavy, ktorú pod názvom Cesta slovenskou Amerikou otvorila vo štvrtok Matica slovenská (MS). Pripomína 85 rokov vzťahov s krajanmi v zámorí, ktoré v rokoch 1935 a 1936 naštartovala mimoriadna kultúrna misia delegácie MS pod vedením Jozefa Cígera Hronského.



Pred 85 rokmi sa vrátila delegácia MS z vyše polročnej kultúrnej misie po slovenských krajanských centrách v USA a Kanade. Výstava, ktorú organizuje dom MS v Bratislave v spolupráci s Krajanským múzeom MS, mapuje práve túto významnú udalosť slovenských a krajanských dejín. "Matičná cesta slovenskou Amerikou v rokoch 1935 a 1936 naštartovala vzťahy a starostlivosť o Slovákov v zámorí," hovorí riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová. Dodnes podľa nej nikto neprekonal túto mimoriadnu kultúrnu misiu delegácie MS, ktorú tvorili poprední matičiari - Jozef Cíger Hronský, Karol Plicka, Konštantín Čulen a Jozef Cincík. "Výstavou chceme priblížiť domácej slovenskej verejnosti dejiny našich krajanov v Amerike, ktoré sú neodlučiteľne späté s Maticou slovenskou," podčiarkla Pavelcová.



Cestu slovenskou Amerikou v rokoch 1935 a 1936 približuje aj rovnomenný historický dokument, v ktorom MS využíva archívne zábery z filmu Karola Plicku. Nakrútil ho práve na osemmesačnej kultúrnej ceste po slovenských krajanských centrách v Amerike. Aj tento filmový materiál potvrdzuje, že delegácia, ktorá sa pred 85 rokmi vybrala "za Slovákmi od New Yorku po Mississippi", sa od amerických Slovákov dočkala obrovského ohlasu a vrúcneho prijatia.







"Na americkom kontinente delegácia strávila 214 dní, za ten čas spravila 89.000 kilometrov, 609 prednášok, na ktorých bolo viac ako 170.000 návštevníkov, do toho sa nerátali tí, ktorí sa boli pozrieť na premietanie Zem spieva, to číslo by bolo ešte väčšie," rekapituluje Pavelcová neprekonanú kultúrnu, národnú a osvetovú misiu MS medzi našimi krajanmi v Amerike, ktorá pripravila tiež 37 výstav a výstaviek, na americký kontinent priniesla 40.000 kníh. "Vtedy v hodnote približne 750.000 korún, vyše 20.000 brožúrok, 6500 časopisov, 600 obrazov a množstvo fotografického materiálu, kroje, keramiku a drobné tlačoviny," dodáva Pavelcová.



Záštitu nad výstavou prevzal Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý okrem morálnej a finančnej podpory krajanov v USA aj Kanade rôznymi formami uchováva a ďalej šíri historickú pamäť o jednej z kľúčových komunít slovenskej diaspóry vo svete. "Vrátane posolstiev jej výnimočných osobností," dodáva Pilip s tým, že pre úrad je poctou, ak môže dať práve takejto prezentácii v Bratislave - hlavnom meste všetkých Slovákov vo svete, symbolickú pečať.



Vernisáž spestrilo Pavelcovej rozprávanie o Ceste slovenskou Amerikou, ukážka matičných kníh o amerických Slovákoch, ale aj swingové piesne v podaní speváčky Lucie Švihlovej a gitaristu Roberta Schranza. Zaujať mohli aj modely dobových automobilov z 30. rokov zo Slovenského technického múzea - Múzea dopravy v Bratislave.



Výstava potrvá do 31. júla.