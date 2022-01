Matka odmietla urobiť varené víno synovi, vyhrážal sa jej smrťou

Nové Mesto nad Váhom 21. januára (TASR) – Novomestskí policajti obvinili 45-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Matke a sestre sa vyhrážal smrťou.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený mal v rodinnom dome požiadať svoju matku, aby mu urobila varené víno, Matka to odmietla, a tak začal obvinený jej i svojej sestre vulgárne nadávať a vyhrážať sa smrťou. Matka i sestra sa báli o svoj život a zdravie.



„Obvineného umiestnili do policajnej cely, v dychu mu namerali 1,88 promile. Polícia spracovala podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky,“ doplnila Kuzmová s tým, že obvinený muž bol v minulosti súdne trestaný.