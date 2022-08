Matku, ktorá nadávala a bila svoje deti, poslal sudca za mreže

Šaľa 1. augusta (TASR) – Okresný súd v Galante počas víkendu rozhodol o väzbe pre 32-ročnú ženu zo Šale, ktorá vulgárne nadávala a zbila vlastné deti. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinená podala sťažnosť.



Podľa hovorkyne súdu Jany Kondákorovej sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Galanta vzal obvinenú do väzby z dôvodnej obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. V prípade dokázania viny jej hrozí väzenie od siedmich do 15 rokov.



Polícia v Šali sa začala zaoberať správaním sa ženy krátko po tom, ako na sociálnej sieti zverejnila videá, na ktorých vulgárne nadáva svojim deťom a na jednom videu dieťa dokonca udrela a kopla. Dvoch chlapcov vo veku 2,5 a šesť rokov po spolupráci s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny umiestnili do špecializovaného zariadenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru 28. júla obvinil matku z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Zároveň podal podnet na návrh na väzobné trestné stíhanie.