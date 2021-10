Matku za týranie svojich detí poslal súd na 7,5 roka do väzenia

Trenčín 8. októbra (TASR) - Na trest odňatia slobody v trvaní 7,5 roka odsúdil Krajský súd (KS) v Trenčíne 42-ročnú ženu, ktorá fyzicky a psychicky týrala svojich šesť detí. Rozsudok je právoplatný, ženu zaradili na výkon trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. TASR o tom informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



"Podľa rozsudku žena od júla 2017 do marca 2019 v mieste prechodného bydliska v Bánovciach nad Bebravou spôsobovala fyzické a psychické utrpenie svojim maloletým deťom tým spôsobom, že používala neprimerané tresty a postupy," uviedol Tarabus.



Zo znaleckého dokazovania podľa neho vyplynulo, že deti vykazujú znaky syndrómu CAN vo forme psychického, emocionálneho týrania, telesného týrania a zanedbávania.



Obžalobou sa v prvom stupni zaoberal Okresný súd Bánovce nad Bebravou. Obžalovaná na hlavnom pojednávaní urobila vyhlásenie, že je vinná zo skutku uvedeného v obžalobe. "Bánovský súd jej vyhlásenie prijal a uznal ju vinnou zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Uložil jej nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní päť rokov a ambulantné protialkoholické liečenie," ozrejmil Tarabus.



Proti výroku o treste obžalovaná podľa neho podala odvolanie, uložený trest považovala za neprimerané prísny a tiež prokurátor, ktorý trest naopak považoval za neprimerane mierny.



Podľa prokurátora okresný súd v tomto konkrétnom prípade uloženým trestom nedostatočne zohľadnil skutočnosť, že obžalovaná po dlhší čas týrala až šesť svojich vlastných detí (v tom čase vo veku od troch do 12 rokov), ktoré v dôsledku jej nepriateľského a agresívneho správania vážnym spôsobom trpeli a rozvinul sa u nich syndróm zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa a museli byť umiestnené do ústavného zariadenia.



"Na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu obžalovaná uviedla, že je jej všetkého ľúto, so svojimi deťmi je v pravidelnom telefonickom kontakte a chce sa v budúcnosti o ne starať. Chcela, aby jej bol uložený podmienečný trest odňatia slobody," doplnil hovorca.



Senát KS v Trenčíne obžalovanej trest sprísnil. Okresný súd zrejme podľa neho prehliadol časové súvislosti protiprávneho konania obžalovanej, intenzitu, rozsah aj výrazne negatívny dopad jej konania na všetky jej deti, ktoré jej konaním veľmi trpeli a budú do budúcnosti tak, ako to vyplynulo aj zo znaleckého dokazovania, aj z listinných dôkazov, poznačené s neodstrániteľnými následkami na ich psychickom vývine a ich osobnosti.