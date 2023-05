Matrika v Nitre obmedzila stránkové dni na základe požiadavky štátu

Nitra 29. mája (TASR) – Matrika v Nitre nebude mať v utorky a štvrtky stránkové dni. Klienti nitrianskej radnice si v tieto dni nebudú môcť vybaviť svoje záležitosti na matrike až do odvolania. Toto rozhodnutie prijalo vedenie mesta Nitra na základe prosby od štátu, aby mestá a obce umožnili matričným úradom mať nestránkové dni, počas ktorých sa budú venovať agende týkajúcej sa vyplácania rodičovského dôchodku, zdôvodnil prijaté opatrenie hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Aktuálna situácia týkajúca sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou ovplyvnila aj činnosť matričných úradov, a to zvýšeným náporom. Tie musia bezodkladne vykonávať opravu vzťahových údajov v informačnom systéme registra obyvateľov. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy na ministerstve vnútra Adrián Jenčo preto požiadal zástupcov miest, aby umožnili zamestnancom matričných úradov na určitú dobu upraviť stránkové dni matričných úradov najmä v mestách a obciach, kde majú stránkový deň každý deň.



Jenčo pripomenul, že požiadavka vyplýva z "celospoločenského záujmu vykonať urgentne opravy vzťahových údajov", ako aj to, že "predmetné nezrovnalosti nespôsobili matrikári, avšak jediný relevantný zdroj na opravy údajov je len informácia z matričných zápisov".