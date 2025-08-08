< sekcia Regióny
Maxilofaciálna chirurgie v B. Bystrici rozširuje počet ambulancií
Autor TASR
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Klinika maxilofaciálnej chirurgie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pristúpila k rozšíreniu ambulantnej časti. Dôvodom je neustále stúpajúci počet pacientov, ktorí majú nádory v oblasti ústnej dutiny, tváre a krku, zlomeniny tvárových kostí či poranenie zubov a mäkkých tkanív tváre. V rámci rekonštrukcie pribudli k pôvodným dvom ambulanciám ďalšie dve ako aj konzultačná miestnosť. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Rozšírenie ambulantnej časti kliniky je logickým krokom vzhľadom na rastúci počet pacientov a dopyt po našich službách. Každý rok ošetríme stovky pacientov nielen z regiónu, ale z celého Slovenska. Investícia do priestorov a vybavenia nám umožňuje poskytovať ešte kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť, napríklad aj pre pacientov s mentálnym postihnutím v rámci ošetrenia chrupu v celkovej anestézii. Ide o dôležitý krok smerom k zraniteľným skupinám pacientov,“ vysvetlil prednosta kliniky maxilofaciálnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice Adam Stebel.
Po rozšírení sa počet stomatologických súprav zvýšil z dvoch na štyri, čím sa výrazne skrátili čakacie doby a zlepšila sa dostupnosť ošetrení. Nové priestory boli kompletne zrekonštruované, od stien, stropov, elektroinštalácie až po nábytok a stomatologické vybavenie.
„Novinkou je moderná konzultačná miestnosť, ktorá umožňuje plánovanie aj tých najzložitejších zákrokov v úzkej spolupráci s čeľustnými ortopédmi a biomedicínskou inžinierkou. Využívame pri tom 3D technológie na plánovanie a vizualizáciu výkonov. Rekonštrukciou a rozšírením ambulantného traktu sme urobili ďalší významný krok k poskytovaniu ešte kvalitnejšej starostlivosti našim pacientom,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Klinika maxilofaciálnej chirurgie je vôbec najmladšou v Rooseveltovej nemocnici. Vznikla v roku 2017 a o štyri roky neskôr získala štatút kliniky akreditovanej Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Poskytuje komplexnú chirurgickú starostlivosť v oblasti tváre, čeľustí, ústnej dutiny a krku. V súčasnosti na kliniku nastúpili traja noví absolventi, ktorí posilnia tím nemocnice.
