Mayer: Považujem za nesprávne očkovať niekoho, kto nespĺňa kritériá

Bratislava 11. januára (TASR) - Považujem za nesprávne očkovať niekoho, kto nespĺňa kritériá. Námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch Alexander Mayer to uviedol v reakcii na prípad tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorú v nemocnici na Kramároch prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19.



"Uvedomujem si citlivosť celého prípadu a ako námestník pre zdravotnú starostlivosť preberám zaň plnú zodpovednosť," zdôraznil s tým, že sa s tenistkou nepozná a nie je pravda, že by ju v piatok (8. 1.) sprevádzal pri očkovaní.



Mayer ďalej informoval, že vedúceho pracoviska vakcinačného centra požiadal o optimalizáciu všetkých procesov očkovania, aby do budúcna prišlo k zamedzeniu akýchkoľvek pochybení.



Z 261 prihlásených zdravotníkov na očkovanie sa 8. januára 21 nedostavilo. "Preto bolo snahou vedúceho pracovníka očkovacieho centra zohnať 21 osôb, ktoré by sa dali zaočkovať, čo sa mu v ten deň aj podarilo a žiadna z vakcín nebola znehodnotená," doplnil.



Mayer skonštatoval, že doteraz bolo na tomto pracovisku zaočkovaných viac ako 1700 ľudí, pričom od 29. decembra 2020 tamojší vakcinačný tím očkuje v priemere 260 ľudí denne.



Cibulková po medializácii prípadu reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila. "Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," uviedla. Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 mali pritom aj jej manžela.