Mažoretky Diridonky si vybojovali 10 postupov na majstrovstvá Európy

Prešov 9. mája (TASR) - Prešovské mažoretky Diridonky si na Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe 2024 vybojovali v uplynulých dňoch v Púchove desať postupov na majstrovstvá Európy. Tie sa uskutočnia začiatkom júla v českom Liberci. Ako TASR vo štvrtok informoval manažér kultúry z Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Daniel Koháni, pre klub Diridonky to boli najúspešnejšie majstrovstvá za posledné roky.



"Diridonky majú vo svojich radoch niekoľkonásobné vicemajsterky sveta, ale aj úradujúce majsterky sveta v kategóriách Mini formation mix seniors a Defile pom pom seniors, ktoré získali titul na štvrtých majstrovstvách sveta v mažoretkovom športe," povedal Koháni a doplnil, že pre Diridonky bolo cťou tancovať v Púchove proti najlepším slovenským tímom.



Pýchou sú podľa jeho slov tiež deti do sedem rokov, ktoré z troch štartov získali trikrát titul Majstra Slovenska, avšak na majstrovstvách Európy nemajú súťažnú kategóriu.



Mažoretky získali v Púchove osem titulov majstra Slovenska, päť titulov vicemajstra Slovenska a osem rôznych miest od štvrtého po deviate.



Detské mažoretky pri PKO Prešov vznikli v roku 1993 v kultúrnom zariadení na sídlisku Sekčov. Pod týmto názvom pracovali do roku 1996, kedy boli na slávnostnom koncerte Heleny Vrtichovej pokrstené na Diridonky podľa pesničky Diridonda, na ktorú mali dievčatká choreografiu. Diridonky od roku 1999, kedy prvýkrát získali titul Majster Európy v chorvátskom Záhrebe, každoročne do Prešova prinášajú najvyššie ocenenia. Ich bohatá zbierka obsahuje množstvo pohárov z európskych i svetových pódií.