MBM hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie budovy na Beblavého ulici

Múzeum mesta Bratislavy v bratislavskom Podhradí. Foto: teraz.sk

V obnovených priestoroch na Beblavého ulici chce MBM otvoriť novú pobočku zameranú na dejiny 20. a 21. storočia.

Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Múzeum mesta Bratislavy (MBM) hľadá zhotoviteľa komplexnej rekonštrukcie objektu na Beblavého ulici. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - meštianskeho domu na Beblavého ulici, zahŕňajúca obnovu interiéru, nevyhnutnú modernizáciu infraštruktúry, technológií a opláštenia budovy, ako aj zmenu jej funkčného využitia s cieľom opätovného sprístupnenia verejnosti,“ uviedol v opise zákazky obstarávateľ.

Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 18. marca.

V obnovených priestoroch na Beblavého ulici chce MBM otvoriť novú pobočku zameranú na dejiny 20. a 21. storočia. Je to súčasť projektu Turning Points, na ktorom MBM spolupracuje s viedenským Volkskundemuseum.

Projekt, ktorý má posilniť cezhraničnú spoluprácu múzeí, priniesť spoločný výskum najnovších dejín a vytvoriť nové vzdelávacie programy pre mladú generáciu, získal podporu vo výške viac ako 2,8 milióna eur z programu Interreg Slovensko - Rakúsko, spolufinancovaného Európskou úniou.
