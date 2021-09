MČ Dargovských hrdinov chce pri gréckokatolíckom chráme vytvoriť park

Košice 29. septembra (TASR) – Priestor pri gréckokatolíckom chráme blízko ulice Maršala Koneva v košickej mestskej časti (MČ) Dargovských hrdinov by mal prejsť revitalizáciou. Ako pre TASR povedal starosta Jozef Andrejčák, celková investícia by mala predstavovať zhruba 150.000 eur. S prípravnými prácami plánujú začať v tomto roku.



Ako spresnil, lokalita s rozlohou okolo 5600 štvorcových metrov v súčasnosti nie je aktívne využívaná. MČ má hotovú štúdiu, na ktorej spolupracovala so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) a konzultovala ju tiež s Útvarom hlavného architekta. „V rámci revitalizácie tohto verejného priestranstva by sme chceli začať tohto roku s prípravou územia - odstránením starých betónových plôch a panelov, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú ešte z čias výstavby sídliska,“ povedal.



Hlavnú etapu chcú zrealizovať počas budúceho roka. Zahŕňať má parkové chodníky, mestský mobiliár so smart prvkami, osvetlenie a výsadbu zelene. „Chceme to realizovať vyslovene ako park - s mestským mobiliárom tak, aby bol atraktívny aj pre mladších a aby priestor pred chrámom bol vhodný možno aj na fotenie v rámci sobášov, ktoré sa tam konajú, aby bol využívaný a trošku atraktívnejší. V ďalšej etape, ktorá je plánovaná v roku 2023, by mala pribudnúť aj plocha slúžiaca na organizovanie menších kultúrnych podujatí,“ doplnil starosta.



Na úpravu územia v tomto roku využijú účelovú dotáciu z mesta Košice. Ako Andrejčák pripomenul, vzhľadom na to, že MČ má dlh voči štátnemu rozpočtu, nemôže sa uchádzať o externé zdroje. Preto budú revitalizáciu financovať z rozpočtu MČ.