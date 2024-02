Košickú mestskú časť Kavečany vedie po novom Michal Bradovka

Košice 12. februára (TASR) - Košickú mestskú časť (MČ) Kavečany vedie po novom Michal Bradovka. Doterajší starosta Martin Balčík prišiel o funkciu po tom, ako ho uplynulý týždeň právoplatne odsúdili. Dôvodom je, že sa ako vodič v marci 2022 odmietol podrobiť skúške na alkohol.



"Po dvoch rokoch sa to skončilo. Myslím, že súd rozhodol objektívne, nestranne. Výsledok je jasný, a je to tak, ako to je," uviedol Balčík pre TASR. Starostom bol od roku 2014. V minulom volebnom období bol aj mestským poslancom.



Bradovka je zastupujúcim starostom Kavečian od 8. februára, kedy odvolací súd rozhodol. V stredu (14. 2.) bude v tejto MČ mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Programom rokovania bude tiež informácia o zániku mandátu doterajšieho starostu a ujatí sa funkcie Bradovkom, ktorý bol jeho zástupcom a dlhoročným poslancom Kavečian, kde podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 žije okolo 1350 ľudí.



"Spravili sa všetky kroky pre to, aby sa pokračovalo plynule. Budem viesť úrad tak, aby všetko fungovalo. Nechystám sa na nejaké veľké revolučné zmeny či veľké investície. Tie by mal robiť riadne zvolený starosta. Zároveň som požiadal o vykonávanie funkcie na polovičný úväzok," povedal pre TASR Bradovka s tým, že v pondelok sa MČ obrátila aj na Ministerstvo vnútra SR za účelom vyhlásenia doplňujúcich volieb. Tie by sa mali uskutočniť do šiestich mesiacov.



Balčík je právoplatne odsúdený za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Mestský súd Košice mu vlani v auguste uložil peňažný trest vo výške 600 eur. "Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, ustanovil obžalovanému náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na jeden rok," potvrdila TASR hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Obžalovaný sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Krajský súd v Košiciach jeho odvolanie 8. februára zamietol a potvrdil tak rozhodnutie mestského súdu.