Košická Nová Ves chystá opravu miestnych komunikácií a chodníkov

Košice 21. augusta (TASR) - Mestská časť (MČ) Košická Nová Ves v Košiciach chystá opravu miestnych komunikácií a chodníkov za viac ako 92.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Ako pre TASR potvrdil starosta MČ Michal Krcho, s prácami by sa mohlo začať v najbližších dňoch.



"Na Furčianskej ulici pôjde o druhú etapu súvislej opravy chodníka, ktorý vedie k lesoparku. Súvislá oprava sa týka aj Herlianskej ulice pri futbalovom štadióne. Rekonštrukciou prejde tiež plocha na Vyšnej úvrati či chodník prepájajúci Košickú Novú Ves so Zelenou stráňou," spresnil s tým, že lokálne opravy sa týkajú úsekov, ktoré sú v dezolátnom stave.



MČ financuje práce z vlastných zdrojov. Hotové by mali byť do polovice októbra.



V uplynulých dňoch bola v Košickej Novej Vsi ukončená rekonštrukcia komunikácie na ulici Mliečna. V tomto prípade bolo investorom mesto Košice.