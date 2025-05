MC Pastierik v Košiciach ponúka priestor aj pre deti s autizmom

Košice 31. mája (TASR) - Nový komunitný a inkluzívny priestor aj pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením vznikol v Materskom centre (MC) Pastierik v Košiciach. Pod názvom Zdieľaná obývačka ho v sobotu slávnostne otvorili na Tomášikovej ulici 35.



Zdieľaná obývačka ponúkne bezpečné, podnetné a prijímajúce prostredie pre spoločné stretnutia, odborné poradenstvo a zmysluplne strávený čas. Informovala o tom zakladateľka MC Pastierik Lucia Vernarská s tým, že projekt vznikol z potreby nadviazať na úspešný program Učenie pre život, ktorý sa venoval deťom s poruchami autistického spektra (PAS) a ich rodičom. Mnohým rodinám po jeho skončení chýbal priestor, kde by sa mohli stretávať, zdieľať skúsenosti a nachádzať podporu. Vďaka projektu sa podarilo takýto priestor vytvoriť nielen fyzicky, ale najmä komunitne. „Rodiny s deťmi s PAS často zažívajú ticho - nie ticho doma, ale ticho spoločnosti, ktorá ich potreby prehliada. Zdieľaná obývačka im dáva hlas, priestor a komunitu, kde sa nikto nemusí prispôsobovať svetu, ktorý ho nechápe,“ uviedla Vernarská.



Počas najbližších mesiacov sa podľa centra v Zdieľanej obývačke uskutoční šesť pravidelných stretnutí pre rodiny. Zahŕňať budú senzorické hry a inkluzívne aktivity pre deti, stretnutia v multisenzorickej miestnosti Snoezelen a muzikoterapiu, odborné konzultácie - napríklad so špeciálnym pedagógom, fyzioterapeutom či terapeutkou pre včasnú intervenciu, ako aj diskusie pre rodičov.



„Zdieľaná obývačka je výsledkom vízie Materského centra Pastierik vytvoriť miesto, kde sa všetky rodiny - bez ohľadu na diagnózu, tempo či potreby - cítia prijaté. Priestor, ktorý vznikol z konkrétnych potrieb a skúseností rodičov, vytvára základy novej komunity založenej na porozumení, odbornej podpore a vzájomnej blízkosti,“ informovalo centrum.



V sobotu sa zároveň konalo komunitné stretnutie pre rodiny s tvorivými a senzorickými aktivitami. Projekt bol podporený z grantového programu, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou Magna PT.