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Ministerstvo: Rokovania o prípadnej investícii do prístavu prebiehajú
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) už v minulosti uviedol, že o lokalitu bratislavského prístavu sa zaujímajú aj Spojené arabské emiráty.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Rokovania o prípadnej investícii do prístavu v Bratislave prebiehajú na rôznych úrovniach. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo dopravy (MD) SR. Zdôraznilo zároveň, že ide o investíciu, nie jeho odpredaj. Rezort dopravy tak reagoval v kontexte stredajšieho (29. 7.) rokovania prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) šejka Muhammada bin Zájid Ál Nahjána a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Bratislave, kde sa dohodli aj na konkrétnej spolupráci na infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj v hlavnom meste.
„Rokovania o prípadnej investícii do bratislavského prístavu prebiehajú na rôznych úrovniach. Zdôrazňujeme, že ide o investíciu, nie o odpredaj prístavu,“ uviedla hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková s tým, že napriek pôvodu potenciálneho investora nebola nikdy témou rokovaní výstavba žiadnych mešít a o ich výstavbu nemá záujem žiadna zo zúčastnených strán.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) už v minulosti uviedol, že o lokalitu bratislavského prístavu sa zaujímajú aj Spojené arabské emiráty. Rokovania, ktoré tam absolvoval, sa týkali možných investícií ako do časti Zimného prístavu, ktorý sa má transformovať na novú mestskú štvrť, tak plánovaného multimodálneho nákladného prístavu, ktorý má byť vybudovaný v druhej časti prístavu, tzv. Pálenisku.
Kým v druhom prípade, teda prípade nákladného prístavu, je zámer v súlade s územným plánom mesta, avizovaná premena Zimného prístavu si vyžiada jeho zmenu. Výslednú podobu novej mestskej štvrte na tomto území má zároveň určiť dvojkolová medzinárodná urbanistická súťaž v gescii mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) a spoločnosti Verejné prístavy, ktoré spadajú pod ministerstvo dopravy. Do jej prvého kola sa prihlásilo 123 návrhov z 33 krajín, z ktorých odborná porota vybrala finalistov. Výsledky súťaže majú byť vyhlásené na jeseň.
„Hlavné mesto má dohodu s ministerstvom dopravy, že príde k legislatívnej úprave územno-plánovacích zmlúv, ktoré zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže a schválený zastupiteľstvom,“ uviedlo pre TASR oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu v odpovedi na otázku, či môže deklarovať, že budú rešpektované výsledky súťaže i participácie s verejnosťou. Pokiaľ takáto legislatíva nebude platiť, hlasovanie o tejto zmene územného plánu nebude predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. „A bez zmeny územného plánu nie je možné tento infraštruktúrny projekt realizovať,“ podotkol magistrát, ktorý podľa vlastných vyjadrení nemá o stredajšom rokovaní žiadne informácie okrem tých, ktoré sú verejne dostupné.
Po vyhlásení výsledkov medzinárodnej súťaže, dorokovaní a podpísaní zmluvy o spolupráci medzi víťazným ateliérom a Verejnými prístavmi, ako dominantným vlastníkom pozemkov, bude víťazný návrh dopracovaný do konceptu regulácie a spodrobnený do „masterplanu“. V rámci neho majú byť vysporiadané aj pripomienky z prerokovania. Súbežne by malo prísť podľa magistrátu k podpisu územnoplánovacích zmlúv s konceptom regulácie ako záväznou prílohou, dorokovaniu návrhu zmeny územného plánu a jeho schváleniu v mestskom parlamente.
Na otázku, či sú potrebné dva prístavy, keďže neďaleko štátneho je avizovaný súkromný prístav Harbour park, ministerstvo dopravy odpovedalo, že s ním ako rezort, tak Verejné prístavy nemajú nič spoločné a ani nie sú podrobne informované o postupe a zámeroch investora. „Posledná verejne známa informácia je, že tento projekt je v štádiu získavania EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), čiže o tom, či získa povolenia, momentálne nerozhoduje MD SR, ale Ministerstvo životného prostredia SR,“ poznamenal rezort dopravy. Rokovania s hlavným mestom v súvislosti s jeho pokračujúcou snahou ochrany lužného lesa vo Vlčom hrdle - Michlerovho lesa, ktoré vyplynuli z májového uznesenia mestských poslancov, zatiaľ podľa ministerstva neprebehli.
„Rokovania o prípadnej investícii do bratislavského prístavu prebiehajú na rôznych úrovniach. Zdôrazňujeme, že ide o investíciu, nie o odpredaj prístavu,“ uviedla hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková s tým, že napriek pôvodu potenciálneho investora nebola nikdy témou rokovaní výstavba žiadnych mešít a o ich výstavbu nemá záujem žiadna zo zúčastnených strán.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) už v minulosti uviedol, že o lokalitu bratislavského prístavu sa zaujímajú aj Spojené arabské emiráty. Rokovania, ktoré tam absolvoval, sa týkali možných investícií ako do časti Zimného prístavu, ktorý sa má transformovať na novú mestskú štvrť, tak plánovaného multimodálneho nákladného prístavu, ktorý má byť vybudovaný v druhej časti prístavu, tzv. Pálenisku.
Kým v druhom prípade, teda prípade nákladného prístavu, je zámer v súlade s územným plánom mesta, avizovaná premena Zimného prístavu si vyžiada jeho zmenu. Výslednú podobu novej mestskej štvrte na tomto území má zároveň určiť dvojkolová medzinárodná urbanistická súťaž v gescii mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) a spoločnosti Verejné prístavy, ktoré spadajú pod ministerstvo dopravy. Do jej prvého kola sa prihlásilo 123 návrhov z 33 krajín, z ktorých odborná porota vybrala finalistov. Výsledky súťaže majú byť vyhlásené na jeseň.
„Hlavné mesto má dohodu s ministerstvom dopravy, že príde k legislatívnej úprave územno-plánovacích zmlúv, ktoré zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže a schválený zastupiteľstvom,“ uviedlo pre TASR oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu v odpovedi na otázku, či môže deklarovať, že budú rešpektované výsledky súťaže i participácie s verejnosťou. Pokiaľ takáto legislatíva nebude platiť, hlasovanie o tejto zmene územného plánu nebude predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. „A bez zmeny územného plánu nie je možné tento infraštruktúrny projekt realizovať,“ podotkol magistrát, ktorý podľa vlastných vyjadrení nemá o stredajšom rokovaní žiadne informácie okrem tých, ktoré sú verejne dostupné.
Po vyhlásení výsledkov medzinárodnej súťaže, dorokovaní a podpísaní zmluvy o spolupráci medzi víťazným ateliérom a Verejnými prístavmi, ako dominantným vlastníkom pozemkov, bude víťazný návrh dopracovaný do konceptu regulácie a spodrobnený do „masterplanu“. V rámci neho majú byť vysporiadané aj pripomienky z prerokovania. Súbežne by malo prísť podľa magistrátu k podpisu územnoplánovacích zmlúv s konceptom regulácie ako záväznou prílohou, dorokovaniu návrhu zmeny územného plánu a jeho schváleniu v mestskom parlamente.
Na otázku, či sú potrebné dva prístavy, keďže neďaleko štátneho je avizovaný súkromný prístav Harbour park, ministerstvo dopravy odpovedalo, že s ním ako rezort, tak Verejné prístavy nemajú nič spoločné a ani nie sú podrobne informované o postupe a zámeroch investora. „Posledná verejne známa informácia je, že tento projekt je v štádiu získavania EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR), čiže o tom, či získa povolenia, momentálne nerozhoduje MD SR, ale Ministerstvo životného prostredia SR,“ poznamenal rezort dopravy. Rokovania s hlavným mestom v súvislosti s jeho pokračujúcou snahou ochrany lužného lesa vo Vlčom hrdle - Michlerovho lesa, ktoré vyplynuli z májového uznesenia mestských poslancov, zatiaľ podľa ministerstva neprebehli.