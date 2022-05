V prípade železničnej stanice vo Fiľakove našli dočasné riešenie

Bratislava 2. mája (TASR) – V prípade hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove príde k dočasnému kompromisnému riešeniu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Do ukončenia procesu modernizácie a obnovy 7,5 km dlhého úseku trate Fiľakovo – Prša – výhybňa Holiša ako jedného z kritických úsekov na južnom železničnom ťahu Bratislava – Zvolen – Košice budú rýchliky zatiaľ zastavovať na 'malej stanici' - stanica Fiľakovo zastávka," priblížil rezort dopravy pre TASR. V najbližšom období je podľa ministerstva plánovaná jej komplexná rekonštrukcia, po novom by mala spĺňať základne parametre pre rýchlikovú stanicu.



Rezort dopravy dodal, že v súčasnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú technické podklady k revitalizácii priestoru stanice Fiľakovo zastávka spolu s odhadovaným vyčíslením nákladov. "Po modernizácii trate Fiľakovo – Holiša bude možné opätovne uvažovať o zastavovaní rýchlikov na fiľakovskej hlavnej stanici," skonštatoval odbor komunikácie MDV.



Mesto Fiľakovo spustilo petíciu za zachovanie hlavnej železničnej stanice v reakcii na návrh cestovného poriadku pre vlakovú dopravu, ktorý podľa samosprávy nepočíta s hlavnou železničnou stanicou vo Fiľakove ako s nástupnou a výstupnou stanicou pre rýchliky.