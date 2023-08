Meandre Kamenistého potoka predstavujú model tvorby a dynamiky

Brezno 20. augusta (TASR) – Chránený areál Meandre Kamenistého potoka predstavuje unikátny, takmer učebnicový model tvorby a dynamiky meandrov. TASR o tom informovala Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana vo Zvolene s tým, že výmera územia predstavuje plochu potoka v dĺžke 2,5 kilometra.



Ako ďalej uviedla, začiatok je pri prvom moste pod obcou Sihla v Breznianskom okrese a koniec pri horárni Klimentka. Dodala, že meandrovanie patrí medzi riečne javy, ktoré vytvára fascinujúce tvary tokov. Je to v špecifických podmienkach, keď má rieka malý spád a prenáša jemný materiál vo forme plavenín. Okrem týchto hydrologických podmienok je podľa jej slov pre vznik meandrov dôležité aj to, aký materiál tvorí brehy potoka.



Meandre Kamenistého potoka vznikli v hornej časti Kamenistej doliny, pomaly tečúci potok vytvára voľné meandre po celej šírke jej dna. "Prúdenie vody dokáže úplne zmeniť smer a mnohonásobne predĺžiť dĺžku toku. Vie vytvárať kľukatú krivku, ktorá sa neustále mení," zdôrazňuje CHKO Poľana. Pripomína tiež, že tok má vďaka kľučkám dĺžku aj niekoľkonásobnú. Kamenistý potok má tak v chránenom areáli celkovú dĺžku približne 5,2 kilometra. Niektoré meandre časom zanikajú a vznikajú útvary, ako sú mŕtve ramená či jazierka. "To všetko je pozitívnym príkladom prirodzeného zadržiavania vody v krajine. Voda neodteká z územia a zostáva zachytená v kľučkách potoka," vysvetľuje.



Celé územie v súčasnosti využívajú ako pasienok. "Spása ho okolo približne 30 kusov hovädzieho dobytka, ktoré umožňuje nerušenú existenciu vlhkomilných spoločenstiev," zhrnula správa s tým, že lokalita je tiež súčasťou Chráneného vtáčieho územia Poľana.



V minulosti viedla Kamenistou dolinou najdlhšia prípojka lesnej železnice Hronec – Čierny Balog, ktorá bola od Svätého Jána po Sihlu. Budovali ju v rokoch 1923 až 1928 a slúžila do roku 1971. Jej pozostatky podľa CHKO Poľana dodnes v doline vidieť. Dolinou vedie asfaltová lesná cesta a cyklotrasy, Vrchárska a Novohradská cyklomagistrála či okruh okolo Poľany. Pre peších je určená červenou farbou označená turistická trasa.