Med z TANAP-u získal certifikát kvality
Autor TASR
Tatranská Lomnica 7. októbra (TASR) - Medovicový med z Tatranského národného parku (TANAP) získal známku najvyššej kvality. Ako TASR informovala hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová, certifikát potvrdzuje mimoriadny antibakteriálny potenciál medu, ktorý je jedinečný nielen svojou chuťou, ale aj liečivými vlastnosťami.
„Laboratórne testy, ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, akreditované skúšobné laboratórium, preukázali, že náš med má najvyšší antibakteriálny účinok proti baktérii Staphylococcus aureus, čo ho radí medzi najkvalitnejšie medy,“ uviedla s tým, že certifikát Gold zaraďuje tatranský med medzi produkty s najvyššou pridanou hodnotou a otvára nové možnosti jeho propagácie aj na zahraničných trhoch. „Tento úspech potvrdzuje, že prírodné bohatstvo Tatier môže mať globálny význam,“ dodala.
Správa TANAP-u v súčasnosti chová včely na dvoch miestach - na Cabalovke v Tatranskej Lomnici a na Stredisku starostlivosti o genofond drevín v lokalite Fľak. Na budúci rok je v pláne rozšírenie o ďalšiu lokalitu v spolupráci s Národným parkom Veľká Fatra, kde sa takisto venujú včelárskej činnosti.
