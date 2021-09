Medenú plastiku archanjela Michala si pozrelo takmer 2000 ľudí

Bratislava 29. septembra (TASR) – Medenú plastiku archanjela Michala, ktorú po viac ako 170 rokov sňali minulý týždeň z Michalskej veže v Bratislave, si prišlo počas špeciálnej výstavy pozrieť do Starej radnice takmer 2000 ľudí. Pre TASR to uviedla Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy (MMB). Značne poškodenú sochu čaká reštaurovanie, v rámci ktorého budú zároveň hľadať časové schránky.



"Vysoká návštevnosť špeciálnej výstavy nás veľmi príjemne prekvapila. Sme nadšení z veľkého záujmu verejnosti pozrieť si plastiku ešte pred jej reštaurovaním," skonštatovala Selecká.



Rovnako vysoký záujem bol podľa nej aj odborné prednášky, ktoré múzeum pre tieto príležitosti organizovalo. O histórii plastiky porozprával návštevníkom reštaurátor sochy Stanislav Kožela a autor archívneho výskumu Patrik Baxa. Verejnosť sa zaujímala o históriu sochy, o jej reštaurovanie či jej opätovné vystavenie. "Najväčší záujem a zvedavosť vzbudili časové schránky, ktorých otvorenie sa plánuje na najbližšie týždne," podotkla Selecká.



Socha sa už nachádza v dielni reštaurátora, ktorý sa v najbližších dňoch bude venovať jej komplikovanému otváraniu, keďže podľa dochovaných dokumentov by sa v nej mali nachádzať časové schránky. Značne poškodená prejde reštaurovaním. Okrem samotnej korózie a úbytku hmoty poveternosťou na nej badať, že bola nejakým spôsobom atakovaná streľbou. Najviditeľnejším poškodením je chýbajúca pravá ruka archanjela Michala od predlaktia spolu s jeho ohnivým mečom, chýba tiež jeho ľavé krídlo. Kde sa nachádzajú, nie je známe. Plastika draka je o niečo kompaktnejšia, chýba však ľavé ucho a jazyk. Nie je vylúčená ani výmena vnútornej konštrukcie.



Obnovená socha by sa mala na svoje miesto vrátiť dokončením komplexnej rekonštrukcie Michalskej veže koncom budúceho roka. Ide o jej v poradí tretiu opravu. Prvýkrát bola sňatá a rekonštruovaná v roku 1812, druhýkrát v roku 1845.