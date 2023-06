Medený hámor opäť ožije umením pre celú rodinu i archeoprehliadkou

Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Prvá verejná terénna prezentácia záverov z archeologického výskumu, čaká v nedeľu od 15.30 h do 19.30 h návštevníkov Medeného hámra v Banskej Bystrici. Unikátny historický areál, kde sa písali dejiny mesta, prinesie okrem toho aj hudobnú čítačku Braňa Jobusa, súčasný tanec Divadla Štúdio tanca a medzigeneračný koncert Maya Gal Hanna.



Ako informujú organizátori, návštevníci sa môžu tešiť o 15.30 h na otvorenie podujatia súčasným tancom v rámci medzinárodného festivalu Dni tanca 2023. "Formát Quake prenáša Divadlo Štúdio tanca do nových, nedivadelných priestorov. Ukazuje, že tanec presahuje hranice svojej disciplíny, svojej domácej scény," uvádzajú.



O 16.30 h oživí Medený hámor Braňo Jobus. Spevák, hudobník a spisovateľ, známy pre svoje hudobné projekty Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi, prečíta a odohrá piesne zo svojich kníh pre deti aj dospelých.



Počas podujatia sa uskutoční aj prvá verejná terénna prezentácia prvej etapy archeologického výskumu. "Archeológ Martin Kvietok o 17.30 h predstaví prvé zistenia prieskumu realizovaného v minulom roku. Je to jedinečná šanca vidieť odkryté sondy, pretože po výskume je nutné ich konzervovať a znova zakryť," uvádza Juraj Havlík zo združenia ZA! Medený hámor.



Podujatie uzatvorí o 18.30 h koncert kapely Maya Gal Hanna. Skupinu tvoria dvaja dospelí a tri deti.



Organizátormi sú združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Divadlom Štúdio tanca a združením Severná.