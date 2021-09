Do súťaže Košický zlatý poklad prihlásili rekordných 236 piesní

Bratislava 8. septembra (TASR) - Rekordných 236 piesní prihlásili autori a interpreti do 37. ročníka súťaže Košický zlatý poklad. Výberová komisia z nich vybrala dve skupiny postupujúcich pesničiek. V prvej je šesť piesní, ktoré idú priamo do finále súťaže. Tucet pesničiek vybraných do druhej skupiny bude v semifinálovom kole súťažiť o postup do finále prostredníctvom SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko. "Semifinálové kolo odvysiela 25. septembra od 19.05 h," TASR informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



O postupujúcich piesňach rozhodovala výberová komisia v zložení Igor Timko a Zoli Sallai zo skupiny No Name, Rasťo Kopina zo skupiny Nocadeň, hudobník Tomáš Buranovský, hudobný dramaturg Rádia Slovensko Rasťo Očenáš, riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala, riaditeľ rozhlasových programových služieb RTVS Michal Dzurjanin a riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy, ktorý rekordný počet prihlásených piesní komentoval slovami: "Je to pre nás skvelý signál, ak dokážeme osloviť a prilákať také kvantum autorov a interpretov. Veľmi si to vážime a ceníme."



Tohtoročné súťažné piesne sú podľa Hidvéghyho predovšetkým o večnej téme lásky, zrkadlia aj problémy dnešnej doby. "Z hudobných žánrov sa okrem derivátov stredného prúdu populárnej hudby objavilo aj veľa komorne ladených balád, rockových a punk-rockových skladieb. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že z celkového počtu 236 prihlásených piesní bolo až 108 od súťažiacich zo západného Slovenska," podotkol riaditeľ súťaže zameranej na prezentáciu a propagáciu ambicióznych talentovaných autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej hudby.



Finálový koncert sa uskutoční 6. novembra o 19.00 h v košickom Kulturparku. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko, televízny dokument z podujatia si budú môcť pozrieť diváci na Dvojke.