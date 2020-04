RTVS odvysiela dokument Mukačevská 7

Bratislava 16. apríla (TASR) – Vyše 100 ľuďom v prešovskej bytovke na Mukačevskej zmenil výbuch plynu počas minuloročného 6. decembra navždy životy. Jedna z najväčších tragédií na Slovensku spojila desiatky tisíc ľudí, ktorí preukázali svoju solidaritu a nezištnú pomoc obyvateľom zničeného bytového domu.



Práve ich osudom sa venuje nový dokument Mukačevská 7. V nedeľu o 13:00 ho odvysiela Jednotka. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Dokument, ktorý vyrobila sekcia spravodajstva RTVS, zobrazuje autentické výpovede rodín, ktoré v sekunde prišli o všetko. Rozprávajú nielen o minútach hrôzy, ale v spomienkach sa vracajú aj k príjemným chvíľam v 12. poschodovej bytovke. Rozmer tejto tragédie dokresľujú výpovede záchranných zložiek a odborníkov.



Redaktor Peter Žatko a kameraman Branislav Mihok sa vybrali niekoľko dní po výbuchu na miesto udalosti. Vyhľadali nielen postihnuté rodiny, ktoré výbuch aj požiar prežili, rodinných príslušníkov, ale tiež záchranárov či svedkov tragédie. Podľa Žatka najťažšie z celej výroby dokumentu bolo kontaktovanie rodín, ktorým sa snažil citlivo vysvetliť, prečo by mali o prežitej tragédii hovoriť ako verejnej výpovedi na kameru.



"Naším zámerom bolo prostredníctvom dokumentu vytvoriť pamiatku na bytovku, ktorá kedysi patrila k najkrajším v Prešove, na jej obyvateľov a život, ktorí v nej žili pred výbuchom," priblížil.



Kameraman Mihok pochádza z Prešova, preto bola pre neho práca na tomto dokumente o to citlivejšia: "Keďže sa tragédia stala v predvianočnom čase a v meste aj na danom sídlisku mám veľa známych, o to ťažšie sa mi točili nielen rozhovory s rodinami, ale aj obrázky priamo z miesta nešťastia."



Oslovené rodiny si zaspomínali aj na pekné susedské vzťahy, priateľstvá či na úsmevné príbehy z minulosti. "Najkrajšia bola radosť v ich očiach, keď nám rozprávali o vtipných príhodách, ktoré sa v bytovke udiali," dodal Žatko.



V dokumente odznie aj záznam z tiesňovej linky, na ktorú volala obyvateľka vedľajšieho domu krátko po výbuchu. Zároveň prepája rodinné videonahrávky a fotografie spred desiatok rokov s autentickými zábermi obyvateľov Prešova a archívnymi snímkami verejnoprávnej televízie. "Snažili sme sa zužitkovať všetko, čo obrazovo aj zvukovo dokreslí rozmer celej tragédie bytového domu na Mukačevskej," uzavrel redaktor.