RTVS vybuduje v Košiciach kreatívne centrum

Bratislava 29. júla (TASR)- Okrem Bratislavy a Banskej Bystrice vybuduje RTVS kreatívne centrum aj v Košiciach, v mestskej časti Juh v areáli Štúdia RTVS Košice. Centrum bude poskytovat rozsiahly komplex sluzieb zameranych na podporu rozvoja kreativneho talentu a zrucnosti prioritne v oblasti audiovizie pre viacere profesijne zamerania. Ide najma o kameramanov, osvetlovacov, zvukovych majstrov, strihacov, redaktorov, reziserov či hercov. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Vybudovanie všetkých troch kreatívnych centier RTVS umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov. Prostriedky na vybudovanie kreatívnych centier môže začať čerpať v tomto roku, pričom ich otvorenie je plánované už v budúcom roku. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.



"Verím, že aj v Košiciach a celom regióne pomôžeme rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle a zároveň tak vytvoríme inkubátor talentovaných pracovníkov aj pre RTVS," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Celková výška výdavkov projektu dosahuje 5,5 milióna eur.



Riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala tvrdí, že vzniká veľký potenciál na reálne prepojenie teórie s praxou, a tiež najnovších technológií a tvorivých postupov s rokmi overenou profesionalitou a skúsenosťami. "Myslím si, že vytvárame základy niečoho stáleho, čo pretrvá a prinesie tak trvalé hodnoty a stabilné prostredie, ako aj nápady, inovácie a nové segmenty, ktoré audiovizuálne a kreatívne posunú ďalej celý náš región," priblížil.



V centre vzniknu rozne priestory vybavene spickovou technikou so zameranim na rozvoj zrucnosti v rôznych oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V ramci podpory podnikania bude poskytovat sluzbu zameranu na vytvorenie podnikatelskeho planu, ako aj kreativny inkubator a prenajom priestorov a techniky. Centrum zároveň ponúkne aj prenajom priestorov a techniky pre podnikateľov aj zacinajucich podnikatelov.



Začiatok jeho výstavby je plánovaný na štvrtý štvrťrok 2021 a do prevádzky by malo byť uvedené v prvom štvrťroku 2022.