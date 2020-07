Mediálny výbor podporil Milanovú pri zachovaní pešej zóny pred SND

Bratislava 8. júla (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá podporuje snahu ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO) o zachovanie pešej zóny bez električkovej trate pred Slovenským národným divadlom (SND). Vplýva to z uznesenia, ktoré prijali členovia výboru na svojom utorkovom (7. 7.) rokovaní.



Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD), ktorý návrh predložil, skonštatoval, že električková trať by narúšala priestranstvo pred budovou, ale aj samotný zážitok z kultúrnych podujatí, ako aj kvalitu štúdia v SND. "Dnes je to jeden vydarený priestor, moderná pešia zóna využívaná väčšinou Bratislavy," povedal pre TASR s tým, že ide o jeden z mála priestorov v hlavnom meste, kde nechodia ani autá, ani električky a je to len oddychová zóna.



Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) pripomenul slová ministerky, že jej zatiaľ bola predstavená len jedna možnosť vedenia trate. Podľa neho by ich mohlo byť viac. "Toto je jej rezort. Ona je zodpovedná za to, aby vyšla v ústrety najmä umeleckej obci a tiež ľuďom, ktorí v SND pracujú alebo ho navštevujú. My ako výbor pre kultúru a médiá sa aj preto zastávame tohto jej postoja," uviedol pre TASR. Podľa vlastných slov si vie predstaviť obe možnosti, a to výstavbu trate aj zachovanie pešej zóny. Rozhodnutie však chce nechať na odborníkov. Dopravnú situáciu v meste označil za neúnosnú, na jej rozvoj však vidí dostatok priestoru. "Vyžaduje si to komplexné riešenie," povedal s tým, že je potrebné poprepájať jednotlivé uzly a dobudovať trate.



Ministerka kultúry už avizovala, že s trasovaním električky popred SND nesúhlasí. Zúčastnila sa niekoľkých stretnutí s predstaviteľmi bratislavského magistrátu i odbornej verejnosti. Hlavné mesto tvrdí, že ministerkin postoj môže mať vážne dosahy na dopravu v meste. Poukazuje na hrozbu dopravného kolapsu. Postoj ministerky, naopak, plne podporuje vedenie SND.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra oznámil, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici. Mesto argumentuje, že preverilo sedem rôznych trás vedenia trate z hľadiska napojenia na ostatné električkové radiály, realizovateľnosti stavby i efektívnosti nákladov a za najvýhodnejšiu vyhodnotili experti trasu po Pribinovej ulici.



Na plány reagovali aktivisti z radov architektov i umelcov, ktorí žiadajú mesto, aby trasovaním električky nerušilo súčasný verejný priestor pred SND. Proti plánovanému trasovaniu je i hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Slovenská komora architektov, naopak, nezdieľa názor, že by došlo k významnému narušeniu verejného priestoru a akceptuje názor, že električka a na ňu nadväzujúci pohyb chodcov bude stimulujúcim elementom budúcej mestskej triedy.