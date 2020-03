Medici môžu ísť vypomáhať do nemocníc Svet zdravia

Bratislava 25. marca (TASR) - Študenti lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov môžu dobrovoľnícky vypomáhať nemocniciam siete Svet zdravia v čase nového koronavírusu. Pripojiť sa tak môžu k tímu lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov na 18 pracoviskách po celom Slovensku. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka ProCare a Sveta zdravia Jana Fedáková.



Generálny riaditeľ siete nemocníc a polikliník Vladimír Dvorový priblížil, že pre šíriacu sa nákazu ochorenia COVID-19 očakávajú aj zvýšené nároky na personálne kapacity jednotlivých nemocníc, preto by radi rozšírili tímy dobrovoľníkov z radov medikov. "Medici zároveň získajú mnoho skúseností a osvoja si základné epidemiologické pravidlá, vďaka ktorým budú lepšie pripravení na svoje budúce povolanie," povedal s tým, že medikom budú nápomocní.



Študenti budú najprv zaškolení nemocničným epidemiológom a jednotlivé pracoviská im poskytnú všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky. Na konkrétnej náplni práce a pracovnom čase sa následne spoločne dohodnú s nemocnicou. Pomáhať môžu pri manažovaní pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc, a s pomocou dotazníka uskutočňovať triáž. Asistovať budú môcť napríklad aj pri odberoch vzoriek a testovaní pacientov či pri ich telefonickom usmerňovaní.



Zaregistrovať sa do aktivít môžu študenti lekárskych fakúlt od štvrtého ročníka. Podmienkou je byť zdravý, mať potvrdenie o zaočkovaní proti hepatitíde a vyplniť dotazník o prípadnom rizikovom kontakte, cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia COVID-19. Rovnako im bude pred každým vstupom do nemocnice meraná teplota a medici musia dodržiavať prísny epidemiologický režim.