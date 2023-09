Medici počas roadshow poučili tisíce Slovákov o správnom čistení zubov

Košice 12. septembra (TASR) - Viac ako 10.000 ľudí v 20 mestách poučili medici v rámci najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku. V poradí 11. ročník roadshow s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev vyvrcholil v utorok na Hlavnej ulici v Košiciach.



Akciu organizovali študenti zubného lekárstva, ktorí počas 11 dní inštruovali verejnosť o správnych návykoch ústnej hygieny. Roadshow sa začala 2. septembra v Bratislave a dostala sa do krajských a okresných miest, ale napríklad aj na Štrbské Pleso. Záver sa konal počas Európskeho dňa ústneho zdravia.



"Dovolím si povedať, že tento ročník je doposiaľ ten najúspešnejší. Do dnešného dňa sa nám podarilo vyškoliť 9900 ľudí, čo je vysoko viac ako minulý ročník, a ak k tomu prirátame dnešné Košice, tak prekonáme hranicu 10.000 vyškolených ľudí. Vysvetľovali sme im, ako sa správne starať o ústnu dutinu či aké pomôcky treba na správnu ústnu hygienu," uviedla Bianka Felegiová, hlavná organizátorka a študentka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Do akcie sa zapojilo 100 študentov zubného lekárstva.



Chyby pri ústnej hygiene sa pritom začínajú už pri úchope zubnej kefky. "Mnohí ľudia si chytia kefku ako kladivo, tým vyvíjajú nesprávny tlak na zubnú sklovinu, čo môže poškodzovať zubnú sklovinu alebo aj ďasná. To sme sa snažili ľuďom vysvetliť a naučiť ich, ako sa to robí správne. Chyby bývajú v technike čistenia alebo aj v tom, že sa nepoužívajú medzizubné kefky, ktoré sú tiež veľmi dôležité, pretože až 40 percent povrchu našich zubov tvorí medzizubný priestor a je potrebné ho čistiť," priblížila Felegiová.



Lekárska fakulta UPJŠ podporuje tento projekt, ktorý sa za 11 rokov rozšíril z Košíc do mnohých miest a stal sa celoslovenským. Prodekan fakulty Peter Kizek ocenil študentov, ktorí podujatiu a zdravotnej osvete venujú svoj voľný čas, zároveň vyzdvihol aj význam preventívnej akcie. "Zdravá dutina ústna je odrazom celkového zdravia organizmu. Treba povedať, že dobrou starostlivosťou o dutinu ústnu sa dá predchádzať mnohým ochoreniam, čím sa aj, samozrejme, znížia náklady na liečbu," povedal.