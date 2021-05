Medickú záhradu v Starom Meste čaká revitalizácia

Bratislava 4. mája (TASR) – Medickú záhradu, národnú kultúrnu pamiatku, v bratislavskom Starom Meste čaká revitalizácia. Mestská časť poukazuje na to, že za posledných 20 rokov sa v tomto mestskom parku vykonali len tzv. kozmetické úpravy. Počas prác bude Medická záhrada naďalej prístupná verejnosti, avšak s miernymi obmedzeniami.



"Minulý rok avizovaná obnova Medickej záhrady zajtra štartuje. Je to jedna z najobľúbenejších záhrad v meste, preto ju pre návštevníkov ponechávame otvorenú. Treba však počítať s nejakými obmedzeniami," podotýka starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti.



S revitalizáciu by mala začať mestská časť v stredu (5. 5.). Obnovou prejdú parkové chodníky, mobiliár aj fontána Labute od sochára Pavla Mišíka, ktorá v záhrade pribudla v roku 1986. Práce by mali potrvať do konca júna, teda do začiatku letných prázdnin.