Medolandia v Dolnej Krupej otvára už štvrtú ružiarsku sezónu

Dolná Krupá 29. mája (TASR/OTS) - V priebehu celého dňa budú pre návštevníkov Medolandie pripravené komentované prehliadky Rozária M. H. Chotekovej a aj komentované prehliadky Villy Apimed, medovej veže a podzemia. Návštevníci môžu ochutnávať medoviny Apimed.V apríli tohto roku ubehli štyri roky, odkedy sa v Medolandii začali vysádzať ruže. Výsadba nových ružových záhonov nadviazala na bohatú tradíciu pestovania ruží v tejto obci. V roku 2019 sa tak v zážitkovom areáli Medolandia zrodilo nové rozárium, ktoré dostalo do názvu meno ženy, ktorá lásku k prírode a osobitne k ružiam povýšila na svoju celoživotnú vášeň. Volala sa Mária Henrieta Choteková.,“ hovorí Dáša Dzurechová.Ďalej dodáva: „Atmosféru v rozáriu spríjemní romantická hudba v podaní Lily Veil a popoludní Cimbalová muzika Bystríka Slobodu.Deti sa môžu zahrať hry vo Včeličkove a v Ružovom kráľovstve, prekúmať Včelárium – novovytvorený priestor so Včelárskym náučným chodníkom s pohybovými aktivitami a historickými exponátmi.Nebude chýbať občerstvenie priamo v Rozáriu M. H. Chotekovej v Medolandii, predaj medov, medoviny, medovej a ružovej kozmetiky a predaj ruží.Unikátom ružovej záhrady v Medolandii sú aj tri ruže, ktoré šľachtitelia pomenovali po grófke - na jej počesť. Rozárium M.H.Chotekovej v Medolandii je tak jediným miestom na svete, kde rastú všetky tri odrody.Prvou a najstaršou z nich je ruža Marie Henriette Gräfin Chotek, ktorú ešte za jej života v roku 1911 vyšľachtil jej súčasník a priateľ Peter Lambert. Táto popínavá ruža sýtej červenej farby aj po viac ako 100 rokoch od uvedenia na trh dodnes zdobí viaceré rozáriá po celom svete.Druhá ruža, ktorou si šľachtitelia pripomenuli odkaz veľkej pestovateľky ruží z Dolnej Krupej, má Slovenský pôvod. Pri príležitosti 60. výročia od jej úmrtia (1946) v roku 2006 šľachtiteľ Szilveszter Győry z Dunajskej Stredy predstavil ružu Comtesse Maria Henrietta. Tmavoružová sadová ruža je pomerne raritná a asi by ste ju márne hľadali na iných miestach v rámci Slovenska.A do tretice, v júni tohto roku bude tomu už desať rokov, ako mala práve Dolnej Krupej svetovú premiéru nateraz posledná ruža nesúca jej meno: Rosengräfin Marie Henriette. Ruža pochádza od firmy Kordes z Nemecka, s ktorej zakladateľmi mala grófka Choteková veľmi priateľské vzťahy. Dokonca bola krstnou mamou syna jedného z členov rodiny Kordesovcov, ktorý istý čas pôsobil v jej záhrade v Krupej.Všetkým trom ružiam patrí v Rozáriu M. H. Chotekovej čestné miesto.Medovinárstvo Apimed práve krásne voňajúcu ružu ´Rosengräfin Marie Henriette´ zo skupiny „Parfuma“ využíva aj pri výrobe špeciálnej medoviny s názvom Maria Henrieta. Lupene ruže sa macerujú v nápoji, čo mu dodáva výnimočné vlastnosti.