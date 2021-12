Na mieste pôvodnej zvoničky v Medovarciach vyrastá nová

Medovarce 7. decembra (TASR) – V obci Medovarce v okrese Krupina stavajú novú zvoničku. Bude stáť na mieste, kde sa nachádzala pôvodná zvonička z prelomu 17. a 18. storočia a ktorá bola v 80. rokoch minulého storočia rozobraná a postupne schátrala.



„Zvonička bola spolu s evanjelickým kostolom najstaršou historickou pamiatkou v obci,“ uviedla pre TASR pracovníčka obecného úradu Katarína Plachá. „Zvonilo sa v nej asi do roku 1970, keď bola postavená veža kostola so zvonom, ktorý hlas zvona zo zvoničky nahradil,“ dodala.



Obec získala na prvú etapou výstavby novej zvoničky 1200 eur od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ďalšími zhruba 500 eurami prispela obec sama. „Od začiatku jesene sme už postavili základovú dosku a vytiahli múry,“ priblížila práce Plachá. Na BBSK už medzitým išla aj žiadosť o grant na stavbu strechy. „Chceli by sme, aby mala opäť aj zvon a slúžila ľudom tak, ako kedysi,“ pripomenula.