OTVÁRACIE HODINY MEDOVNÍČKOVA

utorok – piatok 15:30 – 20:00

sobota – nedeľa 12:00 – 20:00



VSTUPNÉ

utorok – piatok 3,50 €

sobota – nedeľa 4,50 €

V cene vstupenky je pohľadnica, zľava 1€ na nákup produktov Apimed a hra Veľká medovníková pátračka.



MEDOVNÍČKOVO nájdete v zážitkovom areáli Medolandia

Hlavná 577/117

Dolná Krupá

Dolná Krupá 21. novembra (OTS) - Medovníčkovo – rozžiarený svet s chuťou a vôňou Vianoc – môžete v Medolandii navštíviť až do 29. decembra 2024.Veľké rozžiarené medovníčky rôznych tvarov, svietiace medovníkové postavičky, srdcia a hviezdy, vstupné brány s tisíckami svetiel, medová veža s lietajúcimi vločkami, rozprávajúca ježibabka s Jankom a Marienkou a medovníkovou chalúpkou, rozprávajúce úle, nasvietené domce so včelími úľmi, nasvietené rozárium s Uličkou zaľúbených a Uličkou šťastia, drevený betlehem v životnej veľkosti, strom zaľúbených s Beethovenovou schránkou lásky potešia všetkých návštevníkov.Počas prechádzky medzi rozžiarenými medovníčkami vás zohreje hriata Trnavská medovina , vianočný punč, voňavé medovníčky a mnoho ďalších dobrôt. Nový unikátny priestor povýši vzájomné stretnutia priateľov, kolegov z práce či prechádzky zaľúbených párov na dokonalý zážitok.“ hovoríKoncept podujatia nadväzuje na tradičné remeslo – včelárenie a spracovanie medu. Repasovaním starších materiálov za nové vznikla trvalo udržateľná svetelná rozprávka bez environmentálnej záťaže.Pre najmenších návštevníkov je pripravená vzrušujúcaMalí detektívi majú za úlohu nájsť zvieracích nezbedníkov, ktorým zachutili medovníčky. Úspešných pátračov čaká sladká odmena v podobe maľovaného medovníka.Rodinné Medovinárstvo APIMED má za sebou úspešných 25 rokov. Včelárstvo bolo na začiatku vášňou a záľubou a postupne sa stalo každodennou prácou.Poctivú včelársku prácu ocenili odborníci na mnohých domácich aj svetových súťažiach na ktorých sme získali viac ako 100 prestížnych ocenení.Minulý rok získalo Medovinárstvo APIMED 2 ocenenia z GREAT TASTE v Londýne, ktorá je považovaná za najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž potravín a nápojov na svete. Medzi 500 členmi komisie sú nezávislí odborníci, gastrokritici a prevádzkari najznámejších reštaurácii a experti na gastronómiu. Po dôkladnom hodnotení prideľujú najlepším produktom 1, 2 alebo 3 hviezdičky.Skutočnou delikatesou je, v ktorej sa elegantne snúbi lahodná chuť a jemný buket agátového medu s vanilkovo-čokoládovými tónmi barikového suda.Okrem Medolandie v Dolnej Krupej môžete svetovo oceňované medoviny a medy zakúpiť v Trnave a aj v Bratislave, a to hneď na dvoch miestach. Na Trnavskom mýte, oproti Tržnici (Krížna 62) a na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.