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MEDOVNÍČKOVO v Medolandii DOLNÁ KRUPÁ je rozprávková krajina
MEDOVNÍČKOVO v Medolandii DOLNÁ KRUPÁ je rozprávková krajina, v ktorej návštevníci uvidia veľké rozžiarené medovníčky rôznych tvarov, svietiace medovníkové postavičky, vežu s lietajúcimi vločkami, rozprávajúcu ježibabku s Jankom a Marienkou a medovníkovou chalúpkou, rozprávajúce úle, nasvietené domce so včelími úľmi, rozárium s rozsvietenou Uličkou zaľúbených a Uličkou šťastia, drevený betlehem v životnej veľkosti, strom zaľúbených s Beethovenovou schránkou lásky a aj spievajúce včielky.
Autor OTS
Bratislava 23. novembra (OTS) - MEDOVNÍČKOVO je otvorené do 23. 12. 2026 a potom aj 27.12 - 30.12 vždy od UTORKA DO NEDELE.
Tento rok Medovníčkovo v Dolnej Krupej otvorilo svoje brány už po tretí krát. Každý rok pribudne v areáli nový prvok. V roku 2025 to boli spievajúce včielky spolu so svojou kráľovnou. Pesničky pre včielky nahral detský spevácky zbor Hlohovčatá.
Novinkou roku 2026 je 30 metrová Vianočná veža Medolandie.
Počas víkendov je otvorená Včelia kaviareň s ponuku horúcich nápojov, hriatou Trnavskou medovinou z rodinného medovinárstva Apimed, voňavými domácimi medovníčkami, vianočnou kapustnicou a ďalšími dobrotami.
Najmenší návštevníci zažijú dobrodružstvo pri hre „Veľká medovníková pátračka“.
Malí detektívi majú za úlohu nájsť zvieracích nezbedníkov, ktorým zachutili medovníčky. Úspešných pátračov čaká sladká odmena v podobe maľovaného medovníka.
Rodinné Medovinárstvo APIMED má za sebou úspešných 28 rokov. Včelárstvo bolo na začiatku vášňou a záľubou a postupne sa stalo každodennou prácou.
Poctivú včelársku prácu ocenili odborníci na mnohých domácich aj svetových súťažiach
V roku 2023 získali medoviny APIMED najvyššie možné ocenenie 3 hviezdy na gastro súťaži GREAT TASTE v Londýne, ktorá je považovaná za najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž potravín a nápojov na svete.
Skutočnou delikatesou je Medovina Barrique, v ktorej sa elegantne snúbi lahodná chuť a jemný buket agátového medu s vanilkovo-čokoládovými tónmi barikového suda. Na súťaži APIMONDIA v Santiago de Chile vyhrala Medovina Barrique z Medovinárstva APIMED zlatú medailu a je aktuálnou držiteľkou ocenenia NAJLEPŠIA MEDOVINA SVETA.
Novinkou v Medovinárstve APIMED je limitovaná edícia 3 prémiových medovín „OAK LINE“ vyrobených z najlepších druhov slovenského medu a vlastnej pramenitej vody. Tieto exkluzívne medoviny dozrievajú dva roky v 2 000 litrových dubových sudoch.
Tento rok Medovníčkovo v Dolnej Krupej otvorilo svoje brány už po tretí krát. Každý rok pribudne v areáli nový prvok. V roku 2025 to boli spievajúce včielky spolu so svojou kráľovnou. Pesničky pre včielky nahral detský spevácky zbor Hlohovčatá.
Novinkou roku 2026 je 30 metrová Vianočná veža Medolandie.
Počas víkendov je otvorená Včelia kaviareň s ponuku horúcich nápojov, hriatou Trnavskou medovinou z rodinného medovinárstva Apimed, voňavými domácimi medovníčkami, vianočnou kapustnicou a ďalšími dobrotami.
Najmenší návštevníci zažijú dobrodružstvo pri hre „Veľká medovníková pátračka“.
Malí detektívi majú za úlohu nájsť zvieracích nezbedníkov, ktorým zachutili medovníčky. Úspešných pátračov čaká sladká odmena v podobe maľovaného medovníka.
Rodinné Medovinárstvo APIMED má za sebou úspešných 28 rokov. Včelárstvo bolo na začiatku vášňou a záľubou a postupne sa stalo každodennou prácou.
Poctivú včelársku prácu ocenili odborníci na mnohých domácich aj svetových súťažiach
V roku 2023 získali medoviny APIMED najvyššie možné ocenenie 3 hviezdy na gastro súťaži GREAT TASTE v Londýne, ktorá je považovaná za najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž potravín a nápojov na svete.
Skutočnou delikatesou je Medovina Barrique, v ktorej sa elegantne snúbi lahodná chuť a jemný buket agátového medu s vanilkovo-čokoládovými tónmi barikového suda. Na súťaži APIMONDIA v Santiago de Chile vyhrala Medovina Barrique z Medovinárstva APIMED zlatú medailu a je aktuálnou držiteľkou ocenenia NAJLEPŠIA MEDOVINA SVETA.
Novinkou v Medovinárstve APIMED je limitovaná edícia 3 prémiových medovín „OAK LINE“ vyrobených z najlepších druhov slovenského medu a vlastnej pramenitej vody. Tieto exkluzívne medoviny dozrievajú dva roky v 2 000 litrových dubových sudoch.