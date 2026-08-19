< sekcia Regióny
MEDVEĎ PRI CYKLOTRASE: Dávajte si pozor v TEJTO lokalite
Obec na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košariská 19. augusta (TASR) - V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Myjava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala v utorok (18. 8.) na svojom webe.
Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. „V prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia kontaktujte tiesňové linky 112 alebo 158,“ uviedla obec.
V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. „Pri prechádzke či cyklistike sa rozprávajte, pískajte si alebo používajte zvonček, aby medveď o vás vedel včas a vyhol sa vám,“ doplnila obec.
Poukázala tiež na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne najmä za úsvitu a súmraku. Na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver.
Je potrebné držať psa na vôdzke. „Voľne pustený pes môže medveďa vyprovokovať a priviesť ho pri úteku priamo k vám,“ dodala miestna samospráva. Pri náhodnom stretnutí s medveďom je potrebné pomaly a bez paniky sa vzdialiť.
Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. „V prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia kontaktujte tiesňové linky 112 alebo 158,“ uviedla obec.
V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. „Pri prechádzke či cyklistike sa rozprávajte, pískajte si alebo používajte zvonček, aby medveď o vás vedel včas a vyhol sa vám,“ doplnila obec.
Poukázala tiež na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne najmä za úsvitu a súmraku. Na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver.
Je potrebné držať psa na vôdzke. „Voľne pustený pes môže medveďa vyprovokovať a priviesť ho pri úteku priamo k vám,“ dodala miestna samospráva. Pri náhodnom stretnutí s medveďom je potrebné pomaly a bez paniky sa vzdialiť.