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MEDVEĎ PRI CYKLOTRASE: Dávajte si pozor v TEJTO lokalite

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Obec na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver.

Autor TASR
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Košariská 19. augusta (TASR) - V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Myjava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala v utorok (18. 8.) na svojom webe.

Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. „V prípade núdze alebo bezprostredného ohrozenia kontaktujte tiesňové linky 112 alebo 158,“ uviedla obec.

V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. „Pri prechádzke či cyklistike sa rozprávajte, pískajte si alebo používajte zvonček, aby medveď o vás vedel včas a vyhol sa vám,“ doplnila obec.

Poukázala tiež na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne najmä za úsvitu a súmraku. Na verejnosť apeluje, aby v okolí priehrady, cyklotrasy ani v blízkosti obydlí nenechávala žiadne zvyšky jedla, ktoré by mohli lákať zver.

Je potrebné držať psa na vôdzke. „Voľne pustený pes môže medveďa vyprovokovať a priviesť ho pri úteku priamo k vám,“ dodala miestna samospráva. Pri náhodnom stretnutí s medveďom je potrebné pomaly a bez paniky sa vzdialiť.
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