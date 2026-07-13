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Pondelok 13. júl 2026
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MEDVEĎ PRI KRUPINE: V prípade stretu zachovajte pokoj, radia ochranári

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Na snímke medveď hnedý. Foto: TASR/František Iván

Odporúčajú vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu.

Autor TASR
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Zemiansky Vrbovok 13. júla (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina. Ako v tejto súvislosti informovala, ľudí vyzýva na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite.

Podľa ŠOP lokalitu monitoruje Zásahový tím ŠOP SR Stred. „Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch,“ uviedli ochranári. Odporúčajú vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu.

Pripomínajú, aby obyvatelia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.
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