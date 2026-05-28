Pri škôlke v Beluši čakalo hľadané medvieďa
Beluša 28. mája (TASR) - Púchovskí policajti odchytili vo štvrtok ráno v blízkosti materskej školy v Beluši mláďa medveďa hnedého. V obci a jej okolí sa pohybovalo od utorka (26. 5.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti podľa nej počas uplynulých dní intenzívne pátrali v okolí aj počas svojho služobného voľna. Pri pátraní pravidelne využívali aj dron s termovíziou a úzko spolupracovali so zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
„Vo štvrtok v ranných hodinách sme prijali informáciu, že sa mláďa pohybuje v blízkosti materskej školy v miestnej časti Hloža. Na miesto okamžite smeroval zástupca Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorému sa mláďa medveďa podarilo bezpečne odchytiť,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na miesto smeruje aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý si mláďa prevezme.
