Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Regióny

MEDVEĎ S MLÁĎATAMI V KREMNICI: Výskyt nahlásili na viacerých miestach

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

V bývalom areáli kempingu v Partizánskej doline prichádza podľa upozornenia mesta medveď k domom opakovane.

Autor TASR
Kremnica 4. septembra (TASR) - V Kremnici nahlásili obyvatelia mestskej polícii vo viacerých lokalitách mesta výskyt medveďa hnedého a mláďat. Informovalo o tom mesto Kremnica na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Ako uviedla samospráva, medvedie výkaly spozorovali obyvatelia v lokalite Grobňového chodníka v Partizánskej doline a takisto na Zámockom námestí smerom na Grobňu. V bývalom areáli kempingu v Partizánskej doline prichádza podľa upozornenia mesta medveď k domom opakovane.

„Všetky dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sa dozviete na stránke Štátnej ochrany prírody SR,“ radí obyvateľom mesto.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému