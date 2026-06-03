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Medveď spôsobil mužovi tržné a hryzné rany: Na miesto dali fotopascu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého (ZTMH) - Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky.

Autor TASR
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Stráňavy 3. júna (TASR) - Po utorkovom (2. 6.) napadnutí 36-ročného muža medveďom hnedým v extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.

Muž bol po napadnutí s viacerými tržnými a hryznými ranami transportovaný záchranárskym vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého (ZTMH) - Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. „Na mieste boli zaznamenané viaceré pobytové znaky medveďa hnedého - trus, rozhrabané mraveniská, taktiež bola na mieste útoku identifikovaná krv zraneného na tráve,“ spresnili.

ZTMH - Fatra vykonal fotodokumentáciu miesta útoku a dôkladné preverenie miesta okolia útoku spoločne s hliadkou polície, či sa medveď nablízku nenachádza. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.

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