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MEDVEĎ V SKALICI: Radnica prosí o zvýšenú opatrnosť
Občan uviedol, že počas čakania na kolegu do práce na ulici Nad predmestím spozoroval medveďa vychádzajúceho z krovia.
Autor TASR
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Skalica 17. júla (TASR) - Mesto Skalica preveruje v spolupráci s poľovníkmi oznámenie o možnom výskyte medveďa v jeho katastri. Skalická radnica o tom informovala s tým, že obyvateľ mesta mal medveďa spozorovať v piatok ráno na ulici Nad predmestím.
„Občan uviedol, že počas čakania na kolegu do práce na ulici Nad predmestím spozoroval medveďa vychádzajúceho z krovia. Zviera následne ušlo smerom k záhradkárskej lokalite Zlodejovce,“ priblížilo mesto.
Zatiaľ nie je potvrdené, že sa medveď v Skalici skutočne nachádza. „Napriek tomu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe v okrajových častiach mesta, v blízkosti lesov a hustejších porastov,“ doplnila skalická radnica.
Obyvatelia sa majú v prípade spozorovania medveďa ihneď obrátiť na Mestskú políciu Skalica na linke 159 alebo na štátnu políciu na linke 158.
„Občan uviedol, že počas čakania na kolegu do práce na ulici Nad predmestím spozoroval medveďa vychádzajúceho z krovia. Zviera následne ušlo smerom k záhradkárskej lokalite Zlodejovce,“ priblížilo mesto.
Zatiaľ nie je potvrdené, že sa medveď v Skalici skutočne nachádza. „Napriek tomu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe v okrajových častiach mesta, v blízkosti lesov a hustejších porastov,“ doplnila skalická radnica.
Obyvatelia sa majú v prípade spozorovania medveďa ihneď obrátiť na Mestskú políciu Skalica na linke 159 alebo na štátnu políciu na linke 158.