Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. júl 2026Meniny má Bohuslav
< sekcia Regióny

MEDVEĎ V SKALICI: Radnica prosí o zvýšenú opatrnosť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Hudec

Občan uviedol, že počas čakania na kolegu do práce na ulici Nad predmestím spozoroval medveďa vychádzajúceho z krovia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Skalica 17. júla (TASR) - Mesto Skalica preveruje v spolupráci s poľovníkmi oznámenie o možnom výskyte medveďa v jeho katastri. Skalická radnica o tom informovala s tým, že obyvateľ mesta mal medveďa spozorovať v piatok ráno na ulici Nad predmestím.

„Občan uviedol, že počas čakania na kolegu do práce na ulici Nad predmestím spozoroval medveďa vychádzajúceho z krovia. Zviera následne ušlo smerom k záhradkárskej lokalite Zlodejovce,“ priblížilo mesto.

Zatiaľ nie je potvrdené, že sa medveď v Skalici skutočne nachádza. „Napriek tomu vás prosíme o zvýšenú opatrnosť, najmä pri pohybe v okrajových častiach mesta, v blízkosti lesov a hustejších porastov,“ doplnila skalická radnica.

Obyvatelia sa majú v prípade spozorovania medveďa ihneď obrátiť na Mestskú políciu Skalica na linke 159 alebo na štátnu políciu na linke 158.
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník